Simony abre o jogo sobre os resultados dos exames: 'Que choro de alívio'

Simony choca ao revelar qual era o tamanho do seu tumor no intestino: 'Eu não esperava'

A cantora Simony emocionou ao contar mais detalhes sobre os resultados dos exames mais recentes que fez para ver como anda o seu tratamento contra o câncer no intestino. Durante o programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão, na RedeTV!, ela contou sobre a sua alegria ao fazer um exame e ver que o tumor já sumiu. Ela está no meio do tratamento de imunoterapia e contou que o médico não encontrou mais o tumor no exame.

“Que choro de alivio, parece que tiraram 100 pessoas das minhas costas. Faz um ano que estou nessa batalha, é uma luta diária. É uma ponta de faca que você vai andando todo dia. Eu esperava que tivesse diminuido, eu não esperava que não tivesse mais”, disse ela, que ainda chocou ao revelar qual era o tamanho do tumor. “Era um tumor grande, de quase 8 cm”, afirmou ela.

Simony contou que o tumor estava reduzindo com o primeiro tratamento que fez, mas foi a imunoterapia que mostrou um resultado no exame mais recente. “O tumor fez uma mutação e ele retornou. Foi um tratamento que a gente fez e de repente perdeu. É muito triste para o paciente e para o médico também. Foi uma fé muito grande que eu tive, teve dias sim que eu tive vontade de jogar tudo para o alto. O local onde o câncer estava, se eu fizesse a cirurgia, era bastante complicado e talvez eu tivesse que viver com a bolsa de colostomia para o resto da vida. Claro que se fosse a última alternativa, eu iria fazer”, afirmou.

“Eu tive fé na minha cura, mas a gente precisa ver. Eu fiquei lá na sala falando com Deus, eu falei estou nessa batalha e estou cansada. Tenho outros valores na minha vida e que eu não via antes, eu acho que muita coisa eu já aprendi. Eu quero é viver a minha vida em paz, com felicidade. Eu quero vida. Quando o médico chegou, ele falou: 'eu não estou vendo mais nenhum linfonodo aqui e o primário, também não estou achando ele'. Aí eu quase morri, eu comecei a chorar e agradecer a deus. Deus me carregou no colo até aqui”, completou.

Assista ao vídeo com o desabafo de Simony