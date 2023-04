Sertanejo Breno revela qual foi o tipo de câncer que teve: 'Cresce muito rápido'

O cantor sertanejo Breno, da dupla com Caio Cesar, abriu o jogo sobre o câncer e contou detalhes da descoberta e da cirurgia: 'Coloca uma prótese no lugar'

O cantor sertanejo Breno, da dupla com Caio Cesar, revelou qual foi o tipo de câncer que teve no final do ano passado. Até agora, ele ainda não tinha contado detalhes sobre a doença e esperou até agora para revelar que teve um tumor maligno no testículo. O artista disse que fez uma cirurgia para remover o tumor e também quimioterapia.

Em entrevista no canal do jornalista André Piunti, Breno contou detalhes de como descobriu o câncer e o tratamento. "Eu estava super bem, tinha feito exames e tudo normal. Fui para o Rio de Janeiro, tinha reuniões, saí do banho e deitei na cama. Foi através do autotoque que eu descobri. Senti um pequeno caroço, um nódulo pequeno. Do mesmo jeito que o câncer de mama é descoberto no início pelo toque, o de testículo também. É um câncer menos falado. Senti o caroço e achei estranho, achei que era uma espinha. Era bem pequeno, foi bem no início. Cheguei em casa na semana seguinte e fui ver de novo e estava o dobro do tamanho. Fiquei mais uns dias observando e comecei a sentir uma sensibilidade no pé da barriga, aquela sensação de quando passa na lombada e marquei o médico. Não imaginava que poderia ser isso", disse ele.

Então, o artista foi ao médico e recebeu a notícia do câncer logo na primeira consulta. "Fui no médico sozinho e, no que ele apalpou, ele falou que era o câncer de testículo. Na hora dá um baque. Fui para casa. Fiz ultrassom e todos os procedimentos. Era um câncer maligno, por isso que ele crescia. A gente já marcou a cirurgia duas semanas depois. A cirurgia foi dia 3 de dezembro. Eu descobri e estava com 1,5 cm, quando eu removi estava com 3,5 cm. Cresce muito rápido e graças a Deus não espalhou", afirmou.

Ele fez o tratamento com quimioterapia e agora terá que esperar o período de remissão de cinco anos para receber o diagnóstico de cura. "Eu operei em dezembro, em janeiro teve a recuperação em casa e iniciei a quimioterapia em fevereiro. Tive que tirar o testículo. Era a minha preocupação sobre ser pai um dia, mas o outro testículo cresce e passa a trabalhar por dois. E coloca uma prótese no lugar", declarou ele.

O artista ainda contou que decidiu revelar agora o tipo do câncer que teve porque abril é o mês de conscientização sobre o câncer de testículo. "Abril é o mês da campanha contra o câncer de testículo. O quanto antes você descobrir, as chances de cura são gigantes", afirmou.