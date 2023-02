Sertanejo Breno, da dupla com Caio César, revela início da quimioterapia

Após cirurgia para remover um tumor, o cantor Breno, da dupla com Caio César, começa tratamento de quimioterapia e mostra uma foto na clínica

O cantor sertanejo Breno, da dupla com Caio César, revelou que começou o tratamento de quimioterapia nesta segunda-feira, 6. O artista passou por uma cirurgia para remover um tumor em dezembro de 2022. Porém, ele não deu mais detalhes sobre a doença.

Agora, ele apenas mostrou uma foto em uma clínica médica enquanto recebia a medicação do seu tratamento. “Primeiro dia de quimioterapia, mais uns dias ainda pela frente, mas é a última etapa de todo esse processo... Deus na frente sempre”, disse ele na legenda.

Em dezembro, Breno mostrou uma foto no Instagram de quando retirou o tumor e contou para os fãs sobre a alegria de estar em busca da cura. "Fiz minha cirurgia e removi o tumor com a glória de Deus. Obrigado de coração por cada mensagem, pelas orações que recebi esses dias todos, foi muito especial, família, amigos, fãs, pessoas que eu não imaginava e me mandaram mensagens lindas de força, muito obrigado! Que Deus possa dar em dobro pra cada um de vocês. Hoje é um recomeço que Ele me deu, pra minha vida. Vou focar na pós aqui, me recuperar logo pra poder retribuir do melhor jeito todo amor que recebi e poder voltar pros meus desafios. Quando as orações sobem, os milagres descem. Obrigado meu Deus por mais esse testemunho. Toda honra e glória à ti Jesus", escreveu na época.