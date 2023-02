Sérgio Mallandro passa por cirurgia no quadril: "Ter mais qualidade de vida"

Sérgio Mallandro terá que usar andador no pós-operatório da cirurgia no quadril

Sérgio Mallandro (67) passou por uma cirurgia no quadril, no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. O apresentador fez uma artroplastia.

O procedimento substitui a articulação por implantes para aliviar dores causadas pela osteoartrite avançada, um desgaste da cartilagem articular.

"Estou aqui me recuperando da minha cirurgia no quadril. Coloquei uma prótese no quadril para voltar a treinar jiu-jítsu, dar uma caminhada forte na praia e ter um pouquinho mais qualidade de vida. Tomei coragem, e foi tudo maravilhoso", disse ele.

O apresentador detalhou como será seu pós-operatório. "É remédio pra cá, remédio pra lá. Agora vou começar a aprender a andar no andador", concluiu.

Sérgio Mallandro conta que ficou sem reação ao ganhar presente de R$70 mil de Faustão

Sérgio Mallandro relembrou a parceria que fez com Fausto Silva (72), no filme Inspetor Faustão e o Mallandro, onde cantavam juntos o Rap do Ovo, música que foi um dos grandes sucessos da época.

Ao falar um pouco sobre a relação com o astro do Domingão do Faustão, ele fez uma revelação impactante.

Durante os anos de amizade, o apresentador global chegou a dar um presente avaliado em R$70 mil reais para Mallandro. O relógio é de uma das marcas mais renomadas no ramo.

Além disso, ele contou sobre suas projeções para o futuro. Em tons de revelação, o comediante disse que pretende realizar um novo filme no cinema.

Quando questionado sobre participações especiais, ele disse que convidou Xuxa Meneghel e a resposta dela foi surpreendente. "Ela falou que topa. A Xuxa é minha irmã", afirmou o humorista.

Por fim, Sérgio disse que sente falta de seu tempo no SBT, porém, nos dias de hoje, não teria coragem de fazer as pegadinhas que encenava antigamente.

O motivo principal seria a reação do público e das pessoas ao lidarem com momentos inusitados que ele propunha.