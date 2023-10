Saiba como a medicina nuclear atua no combate ao Câncer de Mama

No Outubro Rosa, conheça mais sobre o papel da medicina nuclear no auxílio ao diagnóstico do câncer de mama

Neste mês acontece a campanha do Outubro Rosa, que visa conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de mama. Com isso, o Dr. George Coura Filho, um renomado médico nuclear na cidade de São Paulo e na DIMEN, contou sobre o papel da medicina nuclear no combate ao câncer de mama.

A Medicina Nuclear é uma especialidade importante para o diagnóstico dos tumores de mama em conjunto com as especialidades de oncologia e mastologia. Isso porque permite informações mais detalhadas e precisas sobre o estágio do câncer, o que proporciona o tratamento mais adequado para cada paciente.

“Os exames de Medicina Nuclear têm um impacto significativo no campo da oncologia, pois oferecem uma sensibilidade excepcional na detecção de lesões não palpáveis ou visíveis em exames convencionais. Isso significa que esses exames podem proporcionar informações detalhadas para oncologistas e mastologistas, permitindo um planejamento de tratamento mais preciso", disse o médico. Porém, vale lembrar que o diagnóstico definitivo do câncer é feito por meio de biópsias. "O mastologista, com base na avaliação clínica, determinará o momento ideal para a utilização dos procedimentos da Medicina Nuclear, maximizando o benefício para a paciente", informou o Dr. George Coura Filho.

Entre os exames mais buscados estando o PET/CT oncológico com análogo de glicose, a cintilografia óssea e as cirurgias radioguiadas, que permitem a detecção de lesões ocultas e pesquisas de linfonodos sentinela. “Enquanto a Radiologia avalia as alterações anatômicas, a Medicina Nuclear se concentra nas alterações metabólicas, possibilitando avaliações mais abrangentes e abrindo portas para um diagnóstico mais completo, porém a colaboração estreita entre Radiologia e Medicina Nuclear é um componente-chave no cuidado das pacientes com câncer de mama que realizam os exames PET/CT", disse ele sobre os exames que estão disponíveis na DIMEN, localizada nos estados de São Paulo e Minas Gerais.