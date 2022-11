Sabrina Petraglia conta que passou por cirurgias: ''Me recuperando aos pouquinhos''

Em meio a mudança para Dubai com a família, Sabrina Petraglia revela que passou por cirurgias após descoberta de tumor no ovário

A atriz Sabrina Petraglia (39) usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 29, para compartilhar com seus fãs que precisou passar por cirurgias.

Ao publicar um vídeo em seu perfil no Instagram, a artista, que recentemente revelou que vai se mudar para Dubai com o marido, o engenheiro Ramón Velázquez (38), e os filhos, Gael (3), Maya (1) e Léo, de 7 meses, disse que realizou procedimentos para eliminação de diástase após a terceira gestação, além de corrigir cicatriz da cesária e retirar um tumor no ovário.

"Compartilho, hoje, com vocês que realizei uma cirurgia. Fiquei na dúvida de me expor aqui, em função das chamadas sensacionalistas que alguns sites gostam de fazer. Mas, tenho o compromisso de compartilhar minhas experiências para que você aí também se motive a cuidar de si, em diversos âmbitos da vida de mãe e mulher", começou escrevendo.

Em seguida, Sabrina afirmou que colocou DIU para prevenir endometriose e para não engravidar. "No meu caso, a cirurgia corrigiu consequências da gravidez como a diástase (de 5cm!) e a cicatriz da cesária, mas também retirou um tumor no ovário, a princípio benigno e arrumou uma torção na trompa. Coloquei ainda o DIU de Mirena para tratar pequenos focos de endometriose e para não ter mais filhos!!! Rs Consegui preservar todos meus órgãos e devo me sentir bem melhor com a diástase fechada. Tinha uma sensação ruim constante, perdi meu centro de força abdominal e sentia meus órgãos todos soltos depois de 3 gestações seguidas."

"É importante lembrar que o câncer de ovário é um câncer silencioso, algumas vezes a gente não tem sintoma algum e por isso merece atenção. Façam exames regulares, preventivos e compartilhem sempre que puderem suas dores, incômodos com médicos, amigos e familiares, tudo importa. Descobri o meu tumor recentemente depois de fazer os exames de rotina pós-parto!", alertou a artista.

"Sobre a correção de diástase, ela não é somente estética como eu mesma pensava. O desconforto que o alargamento entre os músculos causa é grande. Em alguns casos, é possível corrigir com exercícios, mas em outros, é necessária a cirurgia. Todo plano de saúde cobre, porque é uma ação corretiva e pela rede pública você também pode conseguir sem custo algum. Mulheres que estão passando por esse desconforto procurem seus direitos! É importante ir atrás do seu bem-estar!!! Não deixe pra lá", acrescentou ela.

Ao finalizar, Sabrina lamentou o fato de ainda não conseguir pegar os herdeiros no colo após as cirurgias. "Por fim, quero dizer que estou feliz, pois a cirurgia foi um sucesso e eu estou sendo muito bem cuidada, estou me recuperando aos pouquinhos! Mas… confesso que tenho pressa pra conseguir pegar logo meus bebês no colo! Ainda não consigo e isso é o que mais me dói."

Confira o vídeo de Sabrina Petraglia sobre cirurgias:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Petraglia (@sabrinapetraglia)

Sabrina Petraglia posa em praia famosa após anunciar mudança para Dubai

A atriz Sabrina Petraglia está de mudança para Dubai com a família e tem compartilhado com os seguidores os primeiros momentos nos Emirados Árabes Unidos! Recentemente, a famosa compartilhou fotos em que aparece em uma famosa praia do país, a Praia da Marina, que foi construída próxima a Palm Jumeirah.

Ela contou um pouco sobre a história do local, que até pouco tempos atrás, era apenas dunas de areia. "Muita gente me perguntando sobre a praia que eu estava em Dubai. Por isso resolvi trazer um pouco sobre ela aqui hoje. A praia que eu estava, se chama Praia da Marina ou Marina Beach, uma praia nova que nasceu no meio do nada e em poucos anos, até recentemente, na verdade, quem andava nessa região só encontrava dunas de areia. E é uma praia construída no coração de Dubai, próxima a Palm Jumeirah, um aterro construído em forma de coqueiro, muito lindo visto de cima", iniciou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!