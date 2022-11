Após mudança para Dubai, Sabrina Petraglia posa em praia famosa: ''Nasceu no meio do nada''

Morando em Dubai com a família, atriz Sabrina Petraglia publica cliques e conta sobre história de praia construída no coração da cidade

A atriz Sabrina Petraglia (39) se mudou recentemente para Dubai com a família e tem compartilhado com os seguidores os primeiros momentos nos Emirados Árabes Unidos!

Em seu perfil no Instagram, na terça-feira, 22, a famosa compartilhou fotos em que aparece em uma famosa praia do país, a Praia da Marina, que foi construída próxima a Palm Jumeirah. Ela contou um pouco sobre a história do local, que até pouco tempos atrás, era apenas dunas de areia.

"Muita gente me perguntando sobre a praia que eu estava em Dubai. Por isso resolvi trazer um pouco sobre ela aqui hoje. A praia que eu estava, se chama Praia da Marina ou Marina Beach, uma praia nova que nasceu no meio do nada e em poucos anos, até recentemente, na verdade, quem andava nessa região só encontrava dunas de areia. E é uma praia construída no coração de Dubai, próxima a Palm Jumeirah, um aterro construído em forma de coqueiro, muito lindo visto de cima", iniciou a esposa do engenheiro Ramón Velázquez (38), com quem tem Gael (3), Maya (1) e Léo, de 7 meses.

"Essas praias aterradas, são banhadas pelo Oceano Índico, localizadas no Golfo Pérsico. Na Marina Beach, a areia é clarinha e na água quentinha dá pra ver vários peixinhos (eu mostrei nos stories, vocês viram?) Vale a pena dar uma caminhada pela manhã e no final da tarde com direito a um lindo pôr do sol! Uma praia que eu levaria tranquilamente as crianças por ser segura e super agradável", disse ainda Sabrina Petraglia na legenda.

Confira as fotos de Sabrina Petraglia em praia de Dubai:

