Sabrina Petraglia compartilha saga para encontrar a casa ideal em Dubai

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 11h00

Sabrina Petraglia (39) utilizou as suas redes sociais neste sábado, 19, para compartilhar momentos de sua viagem em Dubai. A atriz está de mudança para o país com a família e mostrou aos seus seguidores alguns detalhes que considera importantes na hora de procurar uma casa para morar. Ela ainda revelou que encontrou um lugar no qual gostaria de viver.

"Mais um dia de busca pela nossa casa, nosso cantinho. E agora estamos em Jumeirah, que não é condomínio, são casas mais perto do centro, aqui é bem seguro, então tudo bem que não seja condomínio. O problema é que não estrutura de condomínio, né, nem piscina, nem parquinho, nada", começou ela.

"Mas tem uma escola, acho que britânica, muito boa perto, e enfim, vamos conhecer um pouquinho da região, as casas são muito bonitinhas. Adoro essas casas com jardim na frente, sabe?", continuou ela, mostrando alguns dos imóveis que conheceu no local. Em certo momento, ela diz: "Acho que gostei deste".

Na legenda da publicação, Sabrina revela que já escolheu a casa. "A saga à procura de uma casa pra chamar de lar em Dubai, parte ll. Acho que encontramos, torçam por nós", contou.

Sabrina Petraglia compartilha primeiras fotos em Dubai

A atriz Sabrina Petraglia tem compartilhado em suas redes sociais, um pouco sobre a decisão de se mudar com a família para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ela tornou público aos fãs, um novo álbum de fotos e nas imagens, estava em um passeio turístico na cidade e comentou sobre a procura da nova casa.

"Tenho muita coisa pra contar pra vocês. Estou em Dubai de coração aberto escolhendo a casa que será meu lar e conhecendo a cidade que irá me acolher em breve. Vocês acham legal trazer tudo dessa nova aventura aqui?", escreveu ela na legenda da publicação no Instagram.