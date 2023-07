Romário tranquiliza fãs em primeiro post após internação: ‘Tem dado resultado’

Senador e ex-jogador passou mal e foi internado às pressas dia 13 de julho após ser diagnosticado com infecção gastrointestinal

Romário usou as redes sociais para tranquilizar os fãs, que estão preocupados com a sua saúde. O senador e ex-jogador foi internado às pressas na última quinta-feira, 13, após ser diagnosticado com infecção gastrointestinal.

"Fala, galera. Essa semana fui internado para tratar de uma infecção gastrointestinal. Passei mal em casa e estou em tratamento no hospital. Graças a Papai do Céu, o tratamento tem dado resultado é já já estarei 100% de novo. Agradeço a todos pela preocupação e boas energias enviadas. Deus no comando!", disse ele no post.

Segundo boletim médico oficial divulgado na tarde deste sábado, 15, apesar de Romário, seguir internado com infecção intestinal, no Rio de Janeiro, o ex-jogador apresentou um quadro de melhora:

"O senador Romário de Souza Faria encontra-se internado no Hospital Barra D Or, desde a noite de 13 de julho de 2023, com quadro de infecção intestinal. Nas últimas 24 horas apresentou melhora do quadro clínico. Permanece com antibioticoterapia intravenosa, em companhia de seus familiares. Emitido pelo Médico Assistente", dizia o boletim.

O senador e ex-jogador deu entrada às pressas no Hospital Barra d’Or, na Barra da Tijuca, em decorrência de uma infecção intestinal na última quinta-feira, 13, a internação foi confirmada pela assessoria do ex-craque:

"O senador Romário de Souza Faria encontra-se internado no Hospital Barra D’Or, desde a noite de 13 de julho de 2023, com quadro de infecção intestinal. Ele permanece com antibioticoterapia intravenosa, em companhia de seus familiares", disse.

Vale lembrar que, em 2021, Romário passou por uma cirurgia de emergência para retirar a vesícula. O procedimento aconteceu anos depois dele realizar uma operação de redução do estômago, em 2016. Na época, o processo foi importante para controlar a diabetes do craque.

Romário faz homenagem para a filha caçula

Há pouco tempo, a filha caçula de Romário, Ivy Faria, completou 18 anos e ganhou uma homenagem do papai nas redes sociais. Na publicação compartilhada em sua conta no Instagram, o político dividiu com o seguidores diversos momentos marcantes ao lado da filha, que tem Síndrome de Down.