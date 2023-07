Romário apresenta melhoras depois de ser internado com infecção intestinal

Boletim médico do senador e ex-jogador, Romário, divulgado neste sábado, 15, apontou ainda que ele segue com antibioticoterapia intravenosa

Segundo boletim médico oficial emitido na tarde deste sábado, 15, apesar de Romário, seguir internado com infecção intestinal, no Rio de Janeiro, o ex-jogador apresentou um quadro de melhora:

"O senador Romário de Souza Faria encontra-se internado no Hospital Barra D Or, desde a noite de 13 de julho de 2023, com quadro de infecção intestinal. Nas últimas 24 horas apresentou melhora do quadro clínico. Permanece com antibioticoterapia intravenosa, em companhia de seus familiares. Emitido pelo Médico Assistente", dizia o boletim.

O senador e ex-jogador deu entrada às pressas no Hospital Barra d’Or, na Barra da Tijuca, em decorrência de uma infecção intestinal na última quinta-feira, 13, a internação foi confirmada pela assessoria do ex-craque: "O senador Romário de Souza Faria encontra-se internado no Hospital Barra D’Or, desde a noite de 13 de julho de 2023, com quadro de infecção intestinal. Ele permanece com antibioticoterapia intravenosa, em companhia de seus familiares", disse.

Vale lembrar que, em 2021, Romário passou por uma cirurgia de emergência para retirar a vesícula. O procedimento aconteceu anos depois dele realizar uma operação de redução do estômago, em 2016. Na época, o processo foi importante para controlar a diabetes do craque.

Romário faz homenagem para a filha caçula

Há pouco tempo, a filha caçula de Romário, Ivy Faria, completou 18 anos e ganhou uma homenagem do papai nas redes sociais. Na publicação compartilhada em sua conta no Instagram, o político dividiu com o seguidores diversos momentos marcantes ao lado da filha, que tem Síndrome de Down.

"E o tempo passou e passou rápido demais. Hoje, minha princesa Ivy completa 18 anos! Dá pra acreditar?! São 18 anos de uma transformação profunda na minha vida e de um amor gigantesco!", começou ele.

E continuou: "Filha, ser o seu pai é o maior e melhor título que eu poderia ter! Obrigado por ser quem você é, por proporcionar tanta alegria e orgulho para toda nossa família. Para alguns, você já é uma mulher maior de idade. Pra mim, vai ser pra sempre minha princesinha”, completou.