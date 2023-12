Retrospectiva 2023: Deborah Secco revelou como superou problema de saúde genético

A atriz Deborah Secco revelou que enfrentou momentos difíceis para se adaptar a um problema de saúde

Em junho deste ano, a atriz Deborah Secco surpreendeu os fãs ao revelar que há anos vive uma batalha intensa com um problema de saúde: alopecia androgenética. A condição, que atinge milhões de brasileiros, é conhecida por fazer homens e mulheres perderem parte dos cabelos.

Segundo a famosa, ela precisou se adaptar e usar de artifícios estéticos para esconder sua condição na televisão. "Eu tenho alopecia androgenética, eu tenho pouco cabelo e um cabelo bem fininho, quase de bebê. Isso sempre foi uma questão para mim. Com a minha profissão eu tive que pintar cabelo, colocar megahair... E isso danifica muito o cabelo", disse ela ao Gshow.

Ela completou dizendo que precisou passar por um tratamento para conseguir recuperar parte do cabelo. "Eu tinha falhas, eu tinha pouco cabelo, você conseguia enxergar meu couro cabeludo muito facilmente. [Após o tratamento] ele encheu muito, a qualidade do fio é outra. Eu acho que é transformador", revelou.

Em outro momento da entrevista, Deborah detalhou que diversas vezes tentou mascarar as quedas de cabelo e as falhas em seu couro cabeludo. No entanto, por conta das constantes mudanças de visual para trabalhos na TV e cinema, ela acabava sofrendo mais perdas. "Eu tinha realmente uma questão pela demanda profissional, do meu cabelo de fato não aguentar todas as transformações que eu preciso fazer profissionalmente", relembrou.

Mas a experiência negativa acabou ficando no passado e Deborah conseguiu superar o problema de saúde. "Hoje é outra vida. Claro que tratando sempre e me dedicando assiduamente a esse tratamento", finalizou a esposa de Hugo Moura.

Vale destacar que ainda neste ano, outra artista também revelou passar pelo mesmo problema. A cantora Maiara, dupla com Maraisa, contou aos fãs que estava passando por um tratamento para lidar com a queda de cabelo, algo que sua irmã gêmea foi diagnosticada em 2021.