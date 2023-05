Bissexual, Deborah Secco já namorou artista famosa no passado; relembre

Atriz Deborah Secco já contou detalhes de envolvimento romântico com mulher famosas que teve no passado

A atriz Deborah Secco (43) abriu sua intimidade e revelou que faz parte da comunidade LGBTQIA+. Em 2022, ela contou que se identifica como uma pessoa bissexual e já se relacionou com algumas mulheres. Uma delas, inclusive, é uma mulher famosa.

Em entrevista concedida ao colunista Leo Dias, do Portal Metrópoles, Deborah afirmou que no passado namorou com uma mulher e que o romance foi bem intenso. "Nem eu sei se foi um namoro, a gente nunca deu um título. Houve uma paixão, encantamento, uma relação e, para mim, foi um namoro", afirmou.

"No que diz respeito a mim eu falo, eu não tenho problema de falar que eu tive relação com mulher, não tenho problema de assumir as minhas verdades, porque nem sempre elas são as melhores, mas elas são as minhas verdades", completou ela, preferindo manter o sigilo.

Na época, o desabafo de Deborah sobre sua sexualidade gerou o maior burburinho e muitos especularam sobre quem seria a moça. Segundo o jornal Extra, a famosa em questão era Maria Gadú, mas nada chegou a ser confirmada por nenhuma das duas.

"Eu sou livre, gosto de pessoas", disse ela, em outra conversa com o jornal Extra. "Tenho uma inclinação maior a me interessar por homens, mas já namorei algumas mulheres", completou.

Madura e segura de seus sentimentos, Deborah, que atualmente está casada com o surfista e diretor Hugo Moura, disse que não é uma pessoa que se lamenta pelos feitos do passado.

"Eu lido com o meu passado com muita tranquilidade. Não tenho problema em falar dos meus tropeços, acho que isso me afasta da possibilidade de cometer os mesmos erros. Se tem uma coisa que não sou na vida é hipócrita", pontuou a atriz, que é mãe da pequena Maria Flor.

A sexualidade de Deborah também foi alvo de debate em um recente episódio do podcast Quem Pode Pod, no Youtube. Durante o programa, Giovanna Ewbank disse que sempre que fala com a atriz ela recebe a proposta para viver uma noite de amor com ela e Hugo.

"Amor, [convida] até hoje, né, Deborah? A gente se fala direto. Toda vez que eu mando mensagem para ela, ela fala: 'Estou te esperando'", confessou."Eu fiquei animada aqui no dia, mas depois eu cai em si", finalizou.