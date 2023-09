Regis Danese está na UTI após ter sido transferido de hospital

Em um novo hospital, Regis Danese é levado para a UTI e novo boletim médico é emitido

O cantor gospel Regis Danese segue internado após sofrer um grave acidente de carro há poucos dias. Neste final de semana, o Hospital Uberlândia Medical Central (UMC), em Minas Gerais, informou que o artista foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após ser transferido para lá.

A transferência aconteceu na sexta-feira, 8, quando ele deixou um hospital em Goiás e foi de avião para Minas Gerais. “O paciente mantém estabilidade e encontra-se internado em observação na UTI para acompanhamento de cuidados intensivos”, informaram.

Com a notícia da transferência, o filho dele, Brunno, contou sobre a decisão de mudar o pai de hospital. “Meu pai foi transferido de Goiânia para Uberlândia. Nenhuma complicação maior, mas o motivo é para ficar mais perto de casa, família e amigos. Fica mais fácil para todos nós. Obrigado a todos do Goiás que cuidaram do meu pai com muito amor. O tratamento continua por aqui e, se Deus quiser, em breve ele terá alta para poder voltar para casa. Continuem em oração. Obrigado a todos pelo carinho”, informou pelas redes sociais.

O que aconteceu com Regis Danese?

O cantor gospel Regis Danese sofreu um grave acidente de carro enquanto estava a caminho de um show em Ceres, Goiás, junto com seu irmão. Ele se distraiu ao volante e colidiu o carro contra um caminhão que vinha na pista contrária. O carro dele ficou destruído e a porta do lado do motorista foi arrancada no impacto.

Ele estava consciente após o acidente e chegou a fazer um vídeo para as redes sociais enquanto era resgatado para tranquilizar os fãs. Durante todo o período internado, ele se comunicou com os fãs pela internet.

Inclusive, o cantor tinha previsão de alta para a primeira semana de setembro, mas passou mal na noite anterior e a alta foi adiada. Com isso, a família decidiu transferi-lo de hospital para que possam ter mais apoio da família na cidade deles.