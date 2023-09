Esposa de Regis Danese se pronuncia após cantor ser transferido de hospital

Regis Danese e a esposa aparecem dentro de avião durante a transferência dele de hospital para seguir seu tratamento após acidente de carro

O cantor Regis Danese foi transferido de um hospital de Goiânia para Uberlândia, em Minas Gerais, para seguir com seu tratamento após sofrer um grave acidente de carro. O artista viajou de avião nesta sexta-feira, 8, acompanhado da esposa, Kelly Danese, e de médicos que auxiliam no trajeto.

Nas redes sociais, a esposa dele gravou um vídeo para explicar a decisão da transferência, que foi feita para que fiquem mais perto da família durante a recuperação.

"Nós queremos agradecer todo o carinho do povo de Goiânia. Fomos muito bem tratados, anjos cuidando de nós. Mas agora estamos sendo transferidos para Uberlândia para continuar o tratamento lá porque em casa é mais fácil para mim que estou com ele, sozinha. Lá eu vou ter a família e todo o apoio. Só temos gratidão no nosso coração, continuem orando”, disse ela.

Vale lembrar que Regis Daneseoriginalmente teria alta antes do feriado, mas sofreu complicações em seu quadro clínico. Ontem, o cantor fez um desabafo nas redes sociais no qual contou que estava sofrendo. “Passei muito mal essa madrugada, mesmo com a sonda vomitei muito. Estou com muita sede e não posso beber água. Estou sofrendo muito, mas Jesus sofreu muito mais. Vamos aguentar e ter ânimo. O próprio senhor Jesus disse que no mundo a gente ia ter aflições para ter bom ânimo, então ter bom ânimo. Continuem orando pela minha vida. Quero logo sair daqui e ver a minha mãe, o meu pai, meu irmão, comer o franguinho da minha mãe. Deus é bom o tempo todo. Obrigado pelas orações, não deixe de orar por mim”, o cantor gospel escreveu na publicação.

O que aconteceu com Regis Danese?

Vale lembrar que Regis Danese sofreu um grave acidente de carro no dia 31 de agosto na região de Jaraguá, em Goiás. Ele sofreu fraturas nas costelas, tórax e punho. Inclusive, ele precisou de uma cirurgia após ter perfuração no intestino. O procedimento correu bem e ele segue em observação.