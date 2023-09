Regis Danese é transferido de hospital após complicações: "Ele solicitou"

Regis Danese é transferido de hospital, informa boletim médico revelado nesta sexta-feira, 8

O ator Régis Danese foi transferido de hospital nesta sexta-feira, 8. Ele segue em recuperação de um gravíssimo acidente que sofreu há duas semanas. Em uma nota oficial, a assessoria da instituição justificou a decisão.

"O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informa que o paciente João Geraldo Danese Silveira, conhecido como Regis Danese, que estava internado na enfermaria da unidade, solicitou transferência para um hospital em Uberlândia-MG", diz a mensagem

Ao que tudo indica, ele está bem. "Na ocasião da transferência o paciente possuía bom estado geral de saúde, estava consciente e respirava espontaneamente. Ressaltamos que tanto a família quanto o paciente foram devidamente orientados pela equipe médica", encerra o comunicado.

Régis Daneseoriginalmente teria alta antes do feriado, mas sofreu complicações em seu quadro clínico. Ontem, o cantor fez um desabafo nas redes sociais no qual contou que estava sofrendo. “Passei muito mal essa madrugada, mesmo com a sonda vomitei muito. Estou com muita sede e não posso beber água”, o cantor gospel escreveu na publicação.

O que aconteceu com Regis Danese?

No dia 31 de agosto, Regis Danese sofreu um acidente de carro ao colidir com um caminhão na região de Jaraguá, em Goiás. O incidente ocorreu enquanto ele estava a caminho de um show, acompanhado por seu irmão, Daniel Danese, que felizmente não sofreu ferimentos, assim como o motorista do outro veículo.

O cantor, que já participou do grupo Só Pra Contrariar antes de iniciar a carreira gospel, sofreu uma perfuração intestinal acompanhada de fraturas em três costelas, tórax e punho. Após dar entrada no hospital, ele foi submetido a alguns procedimentos cirúrgicos e segue internado em recuperação.

Vale lembrar que ele precisou colocar a sonda na última quarta-feira, 6, após apresentar uma piora significativa em seu quadro clínico, o que resultou no adiamento de sua alta hospitalar. Desde então, Regis segue internado e conta com o apoio de sua esposa, Kelly, e dos filhos, Brenda e Brunno, que visitam o artista no hospital.

“Estou sofrendo muito, mas Jesus sofreu muito mais. Vamos aguentar e ter ânimo. O próprio senhor Jesus disse que no mundo a gente ia ter aflições para ter bom ânimo, então ter bom ânimo. Continuem orando pela minha vida”, Regis lamentou ao descobrir que teria que passar mais tempo em recuperação no hospital.