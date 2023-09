Internado, Regis Danese desabafa sobre piora em seu quadro: “Muito mal”

Regis Danese atualiza estado de saúde e deixa fãs preocupados; cantor gospel teve alta adiada após piora em seu quadro clínico

Na manhã desta quinta-feira, 7, o cantor gospel Regis Danese usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre sua saúde. O artista deixou os seguidores preocupados ao revelar que passou por momentos difíceis. Vale lembrar que ele teve sua alta adiada e permanece internado desde o acidente de trânsito que sofreu em 30 de agosto.

Através do stories do Instagram, Regis, contou que teve uma noite muito difícil, apesar de estar usando uma sonda para minimizar o desconforto físico: “Passei muito mal essa madrugada, mesmo com a sonda vomitei muito. Estou com muita sede e não posso beber água”, o cantor gospel escreveu na publicação.

Regis Danese atualiza estado de saúde - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que ele precisou colocar a sonda na última quarta-feira, 6, após apresentar uma piora significativa em seu quadro clínico, o que resultou no adiamento de sua alta hospitalar. Desde então, Regis segue internado e conta com o apoio de sua esposa, Kelly, e dos filhos, Brenda e Brunno, que visitam o artista no hospital.

“Estou sofrendo muito, mas Jesus sofreu muito mais. Vamos aguentar e ter ânimo. O próprio senhor Jesus disse que no mundo a gente ia ter aflições para ter bom ânimo, então ter bom ânimo. Continuem orando pela minha vida”, Regis lamentou ao descobrir que teria que passar mais tempo em recuperação no hospital.

O que aconteceu com Regis Danese?

No dia 31 de agosto, Regis Danese sofreu um acidente de carro ao colidir com um caminhão na região de Jaraguá, em Goiás. O incidente ocorreu enquanto ele estava a caminho de um show, acompanhado por seu irmão, Daniel Danese, que felizmente não sofreu ferimentos, assim como o motorista do outro veículo.

O cantor, que já participou do grupo Só Pra Contrariar antes de iniciar a carreira gospel, sofreu uma perfuração intestinal acompanhada de fraturas em três costelas, tórax e punho. Após dar entrada no hospital, ele foi submetido a alguns procedimentos cirúrgicos e segue internado em recuperação.

