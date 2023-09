Esposa de Regis Danese se decepciona com carta escrita pelo marido: "Frustrada"

Esposa de Regis Danese se decepciona com a carta; ela contou a história nesta segunda-feira, 4

Kelly Danese, que é casada com o cantor Regis Danese, surpreendeu os fãs ao dar um depoimento curioso nas redes sociais. É que ela contou que ficou decepcionada com uma carta escrita pelo marido na Unidade Terapia Intensiva (UTI).

Nesta segunda-feira, 4, ela declarou que foi pega de surpresa com um momento que inclusive foi gravado e exibido pelo Fantástico no último domingo.

“Vou contar pra vocês um caso… Agora eu posso contar. O que aconteceu que eu estava rindo na matéria do Fantástico com um papel na mão. O Regis quando saiu da UTI, o enfermeiro veio todo empolgado falando ‘Ele fez uma carta, com a maior dificuldade, e mandou te entregar’. Ele insistiu muito e eu fiquei toda emocionada. ‘Nossa, ele fez uma carta de amor pra mim, né’", contou ela.

Só que a carta escrita por Regis Danese não era uma declaração de amor. "Quando eu pego a carta feliz, achando que ele vai fazer uma declaração, ele fala assim ‘Comprar mamão, manga, trazer aquele remédio, mala frasqueira, celular, carregador’“, disse ela aos risos.

Mais calma diante da recuperação do marido, ela agora consegue rir da história. “Eu fiquei tão frustrada… Eu tô frustrada até agora. Agora eu posso rir“, brincou ela que não desgrudou do cantor desde a internação.

Regis Danese sofreu um acidente de carro enquanto estava a caminho de um show na madrugada do dia 31 de agosto na região de Jaraguá, em Goiás. Ele sofreu fraturas nas costelas, tórax e punho. Inclusive, ele precisou de uma cirurgia após ter perfuração no intestino. O procedimento correu bem e ele segue em observação.

Cantor apareceu no 'Fantástico'

No último domingo, 3, o cantor gospel foi entrevistado pelo programa Fantástico, da Globo, e contou como foi o acidente. Ele disse que se distraiu por um momento ao volante e o veículo bateu em um caminhão. "Sabe aquela distração, momentinho, que virei assim, e como estava na curva, achei que não tinha nada na frente, naquele momento, sei lá, não vi nada, só vi o impacto. Foi um susto muito grande. Me assustei com o impacto, não vi nada, só vi depois nas imagens o carro todo arrebentado. Do meu lado não tinha porta, se não estivesse com o cinto de segurança, acho que teria morrido", disse ele.