Quem é a esposa de Regis Danese? Cantora gospel já apareceu na Globo

Esposa de Regis Danese se tornou assunto após ficar 'frustrada' com carta do cantor

Fenômeno da música gospel, o cantor Regis Danese sofreu um acidente de trânsito em 30 de agosto e foi encaminhado para a UTI. Hoje, já internado na enfermaria do Hospital Estadual de Urgências de Goiás, ele aparece em vídeos ao lado da esposa, Kelly Danese, que muitos ainda não conhecem.

Kelly e Regis Danese são casados há 26 anos . Juntos, eles são pais de Brunno (25) e Brenda (14) e costumavam aparecer bastante juntos em seus perfis nas redes sociais. Ambos trabalham como cantores do ramo gospel e já chegaram a aparecer na Globo, no programa Altas Horas.

Hoje, Kelly tem 46 anos e já acumula mais de 50 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Na biografia da rede social, em que costuma compartilhar momentos ao lado da família e no trabalho, ela se descreve como "filha de Deus, mãe e esposa, cantora e compositora".

Após o acidente do marido, a cantora passou a aparecer bastante compartilhando notícias sobre a recuperação de Regis Danese. Em sua rede social, ela continuou publicando fotos ao lado do músico, com declarações.

"Você é o meu amorzinho, estamos juntos na alegria e na dor, e torço pra que tudo isso passe logo, novos tempos, nova vida, novas oportunidades, o melhor de Deus está por vir, tudo isso vai passar", escreveu ela.

Nesta terça-feira, ela se tornou assunto ao dizer que ficou "frustrada" com uma carta que o amado escreveu enquanto estava na UTI. "O Regis quando saiu da UTI, o enfermeiro veio todo empolgado falando 'Ele fez uma carta, com a maior dificuldade, e mandou te entregar'. Ele insistiu muito e eu fiquei toda emocionada", contou.

"Quando eu pego a carta feliz, achando que ele vai fazer uma declaração, ele fala assim 'Comprar mamão, manga, trazer aquele remédio, mala frasqueira, celular, carregador'", completou a esposa de Regis Danese, aos risos.

CONHEÇA OS FILHOS DE REGIS DANESE:

Ao lado de Kelly Danese, Regis Danese tem dois filhos Brunno e Brenda. Brunno é influenciador, jogador profissional de futebol society e também pratica beach tennis. Ele é noivo da estudante de medicina veterinária Rafaela Godoy, e acumula mais de 79 mil seguidores em seu perfil do Instagram.

Já Brenda escolheu seguir os passos dos pais e se tornou cantora gospel. A artista é contratada pela Universal Music e já acumula 28 mil inscritos em seu canal do YouTube, em que compartilha singles e canções. No Instagram, ela possui mais de 159 mil seguidores.