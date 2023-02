Rafinha Bastos passa por cirurgia no nariz após problemas para respirar

Comediante Rafinha Bastos realiza procedimento cirúrgico no nariz para conseguir respirar melhor

O comediante Rafinha Bastos (46) decidiu aproveitar o feriado de Carnaval de uma forma diferente! O humorista realizou um procedimento cirúrgico no nariz, pegando todos seus seguidores de surpresa. Através de seu canal no YouTube, o famoso revelou que fez a cirurgia por conta da apneia que sofria.

“Perdi 12 quilos de nareba”, brincou ele, no título do vídeo. “Apneia para quem não sabe, é você acorda no meio da noite do nada e às vezes você nem chega a levantar, abrir o olho, mas você acorda, você não consegue dormir direito”, explicou o humorista.

Em seu canal no YouTube, Rafinha mostrou todo o processo, desde sua saída de casa até o pós-operatório. O humorista também mostrou que aproveitou o procedimento para dar uma repaginada a estética nasal, mas sem perder sua marca registrada. “Doutor, eu ainda quero ser narigudo”, exigiu o comediante. Ele ainda revelou que precisou usar máscara, mas não se adaptou e precisou mudar o procedimento. O médico sugeriu a cirurgia para corrigir o desvio de septo.



