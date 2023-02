BBB 23: Premonição? Amanda sonha que emparedado está fora da casa

Na berlinda, brother se assustou com o sonho de Amanda: “Será que eu vou sair do BBB 23?”

A casa mais vigiada do Brasil acordou tensa com a berlinda nesta terça-feira, 21. O nervosismo é tanto, que Amanda (31) até sonhou que um de seus colegas, Ricardo (30) que está no paredão desta semana, fora do confinamento. Assustado, o brother também relatou que teve um sonho parecido e começou a teorizar sobre a sua saída do BBB 23.

Tudo começou quando Amandinha relatou seu sonho: "Eu sonhei que o Facinho [Ricardo] estava com a Paulinha, lá fora", a médica disse sobre Paula, uma das eliminadas. Aline Wirley (41), que participava da conversa, pareceu animada com a formação do casal: "Namorando? Ah, legal!", reagiu.

Mas Amanda não parece ter curtido o sonho, porque logo em seguida já rebateu: "Eu hein, dá pra 'desonhar'?". Depois, Ricardo entrou no quarto e relatou seu sonho: "Rapaz, sonhei com a Paulinha entrando na casa. Tô sonhando com essa guria toda semana", sem saber que Amanda também sonhou com a biomédica.

Foi então que a Dra. decidiu relatar o seu sonho para o emparedado da semana, que disputa uma vaga com Cristian (32) e Fred (33). Ricardo reagiu assustado: "Será que eu vou sair do programa, pô? Eu sonhei com ela ali que ela me encontrava e falava um monte de coisa, que gostava de mim, e eu também. A gente trocava várias palavras de afeto”, disse.

Quem sai do Paredão?

Resultado acirrado! As enquetes mostram que o próximo Paredão do BBB23 não tem um favorito para deixar a casa. Por mais que os números sejam conflitantes, em todas as pesquisas, os pipocas aparecem como o mais cotado para ser eliminado nesta terça-feira, 21.

Entre os leitores do UOL, por exemplo, Ricardo, o Alface, está com mais de 61% dos votos. Na sequência na disputa vem Fred, com pouco mais de 20% e Cristian, com cerca de 18%. Entre os leitores do Notícias da TV, a disputa é totalmente diferente. Para eles, Cristian deve deixar a casa na disputa, o brother aparece com mais de 70% dos votos.