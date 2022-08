Rafa Kalimann conta para seus seguidores como lida com o estresse

A apresentadora Rafa Kalimann decidiu fazer uma pausa em seu dia e falar com seus seguidores sobre maneiras de lidar com o estresse

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 18h37

Nesta quarta-feira, 17, Rafa Kalimann (29) fez uma pausa em seu dia para conversar com seus seguidores no Instagram.

“Eu comecei a sentir no decorrer do dia, quando eu não dava umas pequenas pausas para respirar sem me preocupar com algo, eu chegava a noite e não conseguia dormir bem”, revelou a apresentadora.

A ex-BBB ainda deu uma dica para seus seguidores: “Um conselho que eu dou para vocês, seja na hora do almoço, seja entre um intervalo e outro. Desligue um pouco a mente. Vai colocar alguma música que vocês gostam muito, ler alguma coisa que vocês gostam muito”.

“Faz bem, quando a gente volta, a gente volta mais consciente”, disse a participante do BBB 20 para seus seguidores.

Reprodução: Instagram

Looks poderosos!

Ainda nesta quarta-feira, a influenciadora compartilhou uma série de fotos em que apareceu esbanjando beleza em looks poderosos.

Na legenda do post, Rafa escreveu: "Mais uma série. Colecionando e compartilhando achados do celular".