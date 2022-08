Rafa Kalimann abre álbum de fotos e exibe looks poderosos: "Impecável"

Apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann abre álbum de fotos e mostra looks impecáveis, surpreendendo a web com os registros

Redação Publicado em 17/08/2022, às 09h53

Rafa Kalimann (29) aproveitou a quarta-feira, 17, para compartilhar uma série de fotos em seu perfil no Instagram. A apresentadora exibiu looks poderosos usados anteriormente e deu um show de beleza nas redes.

Através de suas redes sociais, Rafa Kalimann mostrou uma série de looks. Abrindo a sequência de fotos, a apresentadora mostrou uma produção all black, completando com um sapato poderoso. No post, Rafa mostrou looks confortáveis e produções especiais para a noite.

Na legenda do post, Rafa escreveu: "Mais uma série. Colecionando e compartilhando achados do celular", escreveu.

Não demorou para os fãs e amigos de Rafa Kalimann marcarem presença nos comentários da publicação, enaltecendo a beleza da artista, que fez sua estreia em Resnga Hits recentemente:"Você é impecável", escreveu um. "Ô mulher gata!", disse outro. "Linda!", destacou o terceiro.

Veja o post de Rafa Kalimann:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

VIVENDO UM ROMANCE!

A influenciadora Rafa Kalimann confessou que seu namoro com o ator José Loreto começou após a participação deles como jurados na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Em uma nova participação no programa de Luciano Huck, ela comentou sobre o relacionamento deles.

Na conversa, Huck brincou: “Se ela e o Loreto casarem, eu vou ser o padrinho número 1. Fala aí você”. Então, ele perguntou se ela está bem e ela disse que está “felicíssima”. E o apresentador disse: “Estou feliz com esse namoro novo, quero crédito porque esse reencontro foi no palco do Domingão, ok?”. E ela concordou: “Depois de 14 anos".

