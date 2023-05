Rafa Brites vai parar no hospital após sentir caroços e faz alerta: "Observe qualquer sinal de alteração"

A influenciadora digital Rafa Brites revelou que foi parar no hospital após notar algumas alterações em seu corpo e fez um alerta aos fãs

Rafa Brites (36) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 29, para contar aos seus seguidores que foi ao hospital duas vezes em menos de 10 dias após reparar algumas alterações em seu corpo.

Mesmo sem sentir dor, a influenciadora digital revelou que percebeu o surgimento de algumas bolinhas em suas axilas, depois sentiu um caroço próximo ao estômago. Imediatamente ela decidiu ir ao médico e após realizar exames descobriu que não tinha nenhum problema.

"Duas vezes no Hospital em menos de 10 dias: primeira vez surgiram umas bolinhas muito estranhas nas minhas axilas, como tenho depilação definitiva não poderiam nem ser pelinhos encravados… mas mesmo sem dor vim até o hospital para examinar. Ontem apalpei um caroço que nunca tinha sentido no começo do estômago, ali no meio do externo. Hoje em plena correria de segunda-feira, vim mais uma vez. Melhor notícia é que nas duas vezes saí tranquila, sabendo que não tinha nada", explicou.

Leia também:Grávida? Rafa Brites revela saudade do barrigão e fãs desconfiam: "Vem bebê"

Brites aproveitou a postagem para aconselhar seus seguidores a observarem os sinais do corpo, pois dessa forma, caso haja algum problema, quando está no início é mais fácil de tratar. "Mas então por que to fazendo esse post? Porque quero incentivar você a se observar e a qualquer sinal de alteração. Vá averiguar! Não espere! Nenhuma das duas vezes eu estava com dor, porque claro a dor nos faz ter urgência, quando é indolor vamos deixando pra depois… infelizmente algumas vezes é tarde demais", acrescentou.

A mulher de Felipe Andreoli (43) ainda revelou que se preocupa com qualquer alteração pois tem exemplos na família, já que seus pais descobriram um câncer devido aos exames precoces. "Tenho exemplos do sucesso de agir rápido. Minha mãe descobriu um câncer de mama no início pelos exames de rotina, meu pai um câncer de pele (na sola do pé), super agressivo, que era só uma manchinha, parecia sangue pisado, a maior parte das pessoas deixaria pra lá. Os dois foram tão precavidos que não precisaram de quimio. Meu pai só cirurgia e minha mãe cirurgia e radioterapia."

Por fim, Rafa explicou que as bolinhas nas axilas eram alergia e o caroço no estômago uma cartilagem que ficou evidente após a diástase e o emagrecimento. "Então hoje vim aliviada aqui dizer que era uma alergia e o caroço uma cartilagem que eu não sentia antes mas com a diástase e o emagrecimento ficou mais evidente. Pensei então em você que me segue… esta tudo em dia por ai? Você está colocando a sua saúde em primeiro lugar? To de olho em você hein…", finalizou.

Confira a publicação de Rafa Brites:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!