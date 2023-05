Grávida? Rafa Brites revela saudade do barrigão e fãs desconfiam: “Vem bebê”

Esposa de Felipe Andreoli, Rafa Brites levanta suspeitas de terceira gravidez após confessar saudade do barrigão

Vem bebê por aí? A apresentadora Rafa Brites (36) deixou seus seguidores com a pulga atrás da orelha após publicar uma sequência de posts enigmáticos nesta sexta-feira, 05. É que a esposa do jornalista Felipe Andreoli (43) confessou que está com saudade do ‘barrigão’ de grávida logo após retornar de uma viagem romântica com o marido.

Tudo começou quando Rafa postou uma foto ao lado de Felipe em seu stories: “Dia lindo em nossas vidas”, ela legendou fazendo mistério sobre o motivo. Em seguida, a apresentadora decidiu relembrar uma de suas gestações e postou um registro em que exibe o barrigão explodindo durante um ensaio fotográfico.

"Estou com uma saudade dos meus barrigões que dá até medo [risos]", ela legendou a publicação, que levantou suspeitas dos seguidores. Nos comentários, os fãs relembraram a viagem romântica do casal e fizeram especulações sobre a chegada de mais um membro da família. Vale lembrar que Rafa e Felipe já são pais dos pequenos Rocco, de seis anos, e Leon, que tem apenas um aninho.

“Conta, conta desse dia lindo!”, uma seguidora pediu. “Certeza que voltou com uma italianinha encomendada”, outra admiradora do casal relembrou o roteiro romântico da viagem. “Quando começa assim é que vai realizar”, disse uma terceira. “Voltou com mais ar de mãe, bebe a bordo”, opinou outra. "Será que vem bebê aí?”, disse mais uma.

Rafa Brites e Felipe Andreoli registram dia especiam - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Rafa Brites exibe cicatriz de cesárea e desabafa:

Com a proximidade do Dia das Mães, a apresentadora Rafa Brites usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre autoestima na última terça-feira, 02. A esposa de Felipe Andreoli surgiu só de lingerie e exibiu a cicatriz de suas cesáreas para refletir sobre a pressão estética após a maternidade.