De lingerie, Rafa Brites exibe cicatriz de cesárea e desabafa: ''Já fez eu me sentir mal''

Apresentadora Rafa Brites faz reflexão sobre autoestima ao compartilhar foto mostrando cicatriz de suas cesáreas

Com o Dia das Mães chegando, a apresentadora Rafa Brites (36) usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre autoestima na última terça-feira, 02.

Mãe de Rocco, de 6 anos, e de Leon, de um aninho, fruto do casamento com o jornalista Felipe Andreoli (43), a influenciadora digital publicou um clique em seu perfil no Instagram em que aparece exibindo sua cicatriz das duas cesáreas.

"Tenho ainda questões com minha cicatriz que refiz porque foram duas cesarianas, mas o queloide sempre volta e ela fica alta", começou escrevendo.

Em seguida, Rafa comentou sobre ter dado à luz por cesárea e não ter tido partos normais. "Por que não eu fazer uma foto mostrando justamente algo que tanto me assombra pela frustração de não ter passado pelos sonhados partos normais, como se constantemente essa fosse uma marca de uma 'falha'? Além disso, por vivermos nessa opressão da padronização, ter uma cicatriz assim já fez eu me sentir mal na vida íntima", concluiu a artista na legenda da publicação.

Confira a foto de Rafa Brites:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Rafa Brites ganha surpresa de Felipe Andreoli em viagem à Itália

A apresentadora Rafa Brites está aproveitando dias de descanso na Itália na companhia do marido, Felipe Andreoli, sem os filhos, Rocco, de seis anos, e Leon, de um. Na segunda-feira, 01, a influenciadora digital e escritora compartilhou que foi surpreendida pelo jornalista. Em clima de romance, os dois surgiram em uma piscina aquecida de um castelo, o Castello Di Velona, que fica em Toscana.

De acordo com Rafa, a visita não estava nos planos de viagem do casal. "E aí do nada Felipe Andreoli muda a rota e faz uma surpresa… nem sei o que dizer…", se derreteu Brites na legenda da publicação.