Preta Gil publica foto no hospital durante início de tratamento contra câncer

Cantora Preta Gil se mostra confiante em sua plena recuperação nesta batalha contra câncer

Nesta segunda-feira, 16, a cantora Preta Gil (48) publicou uma foto em suas redes sociais mostrando que estava no hospital, para dar início ao tratamento contra o câncer. A famosa vem mostrando para seus fãs que está confiante para sua plena recuperação.

Através de seus stories no Instagram, a cantora filha de Gilberto Gil apareceu segurando em sua mão alguns santinhos feitos de crochê. Preta deixa a entender que está na cama de hospital, onde fará seu tratamento.

Preta Gil aparece no hospital - Créditos: Reprodução / Instagram



Preta Gil emociona com rara aparição antes de iniciar tratamento

A cantora Preta Gil encantou os seguidores ao aparecer em um novo vídeo antes de iniciar o seu tratamento contra o câncer no intestino. No domingo, 15, ela gravou um vídeo no Instagram para contar que está confiante que vai chegar até a cura e também para agradecer pelo carinho e apoio que recebeu desde que contou o assunto publicamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

“Amores, vim aqui gravar esse vídeo para vocês em retribuição a todo o amor e o carinho que eu recebi nesses últimos dias. Dias difíceis, de muita reflexão, mas também de uma transformação muito profunda que eu estou passando. Amanhã eu começo meu tratamento. Eu estou confiante, muito confiante que eu vou sair dessa vitoriosa. Eu não tenho nem dúvidas disso. Eu tenho muita fé em Deus, nos meus Orixás e nos médicos. Eu tenho muita confiança nos médicos que vão me tratar”, disse ela.