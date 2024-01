Preta Gil mostra cicatriz após cirurgia para remover a bolsa de ileostomia

A cantora Preta Gil surpreende ao mostrar como ficou a cicatriz ao passar por cirurgias em sua luta contra o câncer no intestino

A cantora Preta Gil já encerrou o seu tratamento contra o câncer no intestino e está voltando a sua rotina. Nesta segunda-feira, 8, ela aproveitou a tarde livre para renovar o bronzeado na área externa de sua mansão no Rio de Janeiro e mostrou a cicatriz em sua barriga.

A cicatriz é o resultado das cirurgias que ela fez durante seu tratamento contra o câncer. Preta foi submetida a uma cirurgia para remover o tumor e colocar a bolsa de ileostomia. Pouco depois, ela fez outro procedimento cirúrgico para remover a bolsa e reconstruir seu trato digestivo.

Agora, a estrela mostrou como ficaram as cicatrizes em sua barriga ao se preparar para tomar sol. Ela contou que já foi liberada pelos médicos para tomar sol, mas precisa cuidar da pele com proteção solar.

“Os médicos me liberaram para tomar sol, porém eu tenho que tapar as cicatrizes. Então tem protetor solar aqui e bora construir esse bronze. Podia tomar sol a partir das 4 da tarde, hoje eu vou roubar um pouco no jogo, bora”, brincou ela nos stories do Instagram.

Preta Gil mostra as cicatrizes em sua barriga

Relembre como Preta Gil anunciou o fim do tratamento contra o câncer

No dia 11 de dezembro de 2023, a cantora Preta Gil anunciou que está livre do seu câncer no intestino. Através de suas redes sociais, a filha de Gilberto Gil celebrou o fim do tratamento contra o tumor e confirmou que está em remissão da doença.

"Amores, finalmente fazendo este vídeo tão esperado para vocês. O vídeo que eu digo, com todo o meu coração e com todo o aval dos médicos, venci o câncer do intestino! Venci essa batalha junto com a ajuda de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas, do amor de vocês, da minha família, e a competência irreparável dos médicos. Estou aqui para contar para vocês que acabou meu tratamento oncológico", iniciou.

"Eu fiz uma cirurgia há 10 dias atrás, que foi a última etapa do meu tratamento, e foi uma cirurgia também muito bem sucedida. Estou aqui em processo de reabilitação, é mais delicado, eu tenho que reaprender a fazer minhas funções fisiológicas e isso requer muita dedicação, muita fisioterapia pélvica. Eu vou ficar sim, ainda sob cuidados médicos, durante cinco anos. Todos os pacientes oncológicos que estão em remissão passam por esse cuidados, de fazer exames periódicos, clínicos e de imagem. E eu vou fazer tudo o que os médicos mandarem fazer", explicou a famosa.

Ela ainda agradeceu seus fãs e amigos, que lhe apoiaram nesta fase tão difícil. "Eu vou ser eternamente grata a todos vocês que aqui nas redes sociais, nas ruas, mandaram mensagens para mim de amor, de carinho, de afeto e energias positivas, cada um com sua religião, cada um com a sua fé, cada um da sua maneira, mas emanando amor. Isso é muito importante. Foi uma mensagem que vocês me passaram com tudo isso que eu vivi. Eu tiro algumas muito positivas desses 12 meses de tratamento árduo, muito sofrido, mas que eu venci e tiro lições muito positivas. Acho que a maior de todas elas é realmente ver esse amor todo materializado", disse Preta.