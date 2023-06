Papa Francisco é internado para realizar cirurgia

Vaticano confirma internação do Papa Francisco para procedimento com anestesia geral nesta quarta-feira, 7

O Papa Francisco, de 86 anos, foi internado em um hospital de Roma, na Itália, para realizar uma cirurgia no intestino. O procedimento deve acontecer na tarde desta quarta-feira, 7, e precisará de anestesia geral.

A cirurgia foi confirmada pelo Vaticano, que ainda informou que o Papa deve ficar alguns dias internado para se recuperar. A cirurgia tem o objetivo de reparar uma laparocele, que é uma hérnia que se forma em cima de uma cicatriz de uma cirurgia anterior. Os médicos optaram pelo procedimento porque o pontífice estava tendo oclusões intestinais dolorosas.

Vale lembrar que, em Março, o Papa Francisco também foi internado. Na ocasião, ele foi hospitalizado para tratar uma infecção respiratória após sentir muito cansaço. Ele ficou internado por alguns dias e teve alta.

Papa Francisco fala sobre o Brasil em entrevista

Em entrevista para o jornalista Jorge Fontevecchia do Grupo Perfil, o Papa Franciscocontou sobre a sua visão do povo brasileiro e até citou uma marchinha de carnaval. Durante a conversa, o Papa Francisco sobre questionado como vê a singularidade do Brasil de ter a mistura de vários povos e ele respondeu com um sorriso no rosto: “É riqueza”. Então, o jornalista comentou sobre o sorriso do Papa ao falar sobre o povo brasileiro e ele confirmou a sua alegria. “Isso mesmo, o Brasil começa o carnaval desde o início do ano até a sexta-feira Santa. O brasileiro sempre vem para mim com aquela música 'se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não', é a riqueza que o brasileiro tem”, afirmou.

Em outro trecho da conversa, o Papa Francisco demonstrou que está atento ao que acontece no Brasil. "O Brasil é um continente, é uma explosão de riqueza, é a segurança do futuro com [o estado do] Mato Grosso. E, por isso mesmo, é tão preso na exploração dos recursos naturais, o desmatamento é impressionante no Brasil, é escandaloso. Eles estão tirando sua riqueza, até mesmo dos pulmões da humanidade. A Amazônia e o Congo são os dois pulmões da humanidade. E, se eles tiram isso, tiramos nosso oxigênio, tiramos riqueza. O Brasil tem que se resolver pela dinâmica de oposição dentro de si, e não pela uniformidade ideológica, de um lado ou de outro", afirmou, e completou: "Ele tem um equilíbrio impressionante aí dentro. O Brasil também é grande pela variedade territorial… Uma coisa é o Sul, imigração alemã e italiana, onde se desenvolveram coisas muito parecidas com os argentinos, e outra coisa é todo o resto do Brasil".