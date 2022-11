Pai de Shakira é internado às pressas para exames e cantora fica abalada

Há poucas semanas, pai de Shakira teve alta do hospital, e agora volta para realizar check-up exaustivo

Há duas semanas, William Mebarak (91), pai da cantora colombiana Shakira, teve alta do hospital espanhol. Porém, nesta quinta-feira, 24, o pai da famosa necessitou ser internado às pressas para passar por um check-up médico exaustivo.

Segundo a imprensa e mídia europeia, ele foi internado às pressas na manhã de quinta-feira, 23, graças a uma deterioração em seu estado de saúde. William Mebarak chegou ao Hospital Quirón-Teknon, localizado na cidade de Barcelona, na Espanha, ao lado de seu filho Tonino, sendo que Shakira chegou pouco tempo depois ao local.

O irmão Tonino buscou Shakira enquanto o pai era analisado, e juntos seguiram para onde ele estava localizado. A cantora colombiana foi flagrada com a cabeça baixa, visivelmente preocupada com a situação de saúde em que se encontra seu pai.

Em uma das fotos registradas pela agência Europa Press, a dona do hit da Copa do Mundo de 2010, "Waka Waka (This Time for Africa)", está claramente bastante abalada, cabisbaixa, tentando esconder seu rosto com suas mãos, enquanto estava no banco do passageiro com seu irmão ao lado.

Shakira e Piqué estabelecem acordo em relação à custódia dos filhos

A cantora colombiana Shakira chegou a um acordo com seu ex-marido, Gerard Piqué, sobre a custódia de seus filhos após a separação, segundo o representante na Espanha da famosa. A estrela pop e o ex-jogador de futebol estavam juntos há 11 anos, nunca se casaram e terminaram o relacionamento neste ano.

Segundo os detalhes fornecidos pelo jornal local La Vanguardia na última terça-feira, 8, os dois filhos, Milan e Sasha, se mudarão para Miami com a mãe. O casal se conheceu na época da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, quando ele participou do clipe de "Waka Waka (This Time for Africa)" de Shakira, a música oficial do torneio.