Shakira e Piqué estabelecem acordo em relação à custódia dos filhos

A cantora colombiana Shakira (45) chegou a um acordo com seu ex-marido, Gerard Piqué (35), sobre a custódia de seus filhos após a separação, segundo o representante na Espanha da famosa. A estrela pop e o ex-jogador de futebol estavam juntos há 11 anos, nunca se casaram e terminaram o relacionamento neste ano.

Segundo os detalhes fornecidos pelo jornal local La Vanguardia na última terça-feira, 8, os dois filhos, Milan (9) e Sasha (7), se mudarão para Miami com a mãe.

O casal se conheceu na época da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, quando ele participou do clipe de "Waka Waka (This Time for Africa)" de Shakira, a música oficial do torneio.

Shakira passa por julgamento por acusação de fraude fiscal

Estes acordo de custódia aconteceu uma semana depois que o Piqué anunciou aposentadoria do futebol profissional e saída do Barcelona. A famosa está passando por um julgamento por acusações de fraude fiscal na Espanha. Segundo os promotores, ela não pagou até 14,5 milhões de euros em impostos sobre rendimentos entre 2012 e 2014.