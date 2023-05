Pai de Paulo Vieira é internado e comediante desabafa: ‘Preocupação e deslumbre’

Em suas redes sociais, humorista Paulo Vieira dá notícia de internação de pai e aproveita para descontrair

Nesta última quinta-feira, 11, o humorista Paulo Vieira (30) usou suas redes sociais para dar a notícia de que seu pai, Luisão, estaria internado, na cidade de São Paulo. Sempre bem humorado, o comediante aproveitou o momento delicado para fazer uma piadinha sobre o local da hospitalização do progenitor.

“Tenho uma notícia ruim e uma ótima. A ruim: meu pai tá internado. A ótima: é no hospital Sírio-Libanês. A família tá num misto de preocupação e deslumbre”, escreveu o humorista, em seu perfil oficial no Twitter, tentando dar uma descontraída no momento tenso vivido pelo pai.

Os internautas, então, entraram na brincadeira do comediante. “Que tudo fique ótimo com seu pai (e que façam muitos vídeos luxuosos que o postinho de saúde não oferece”, brincou uma. “Que seus pais aproveitem as comodidades do VIP e que seu pai fique bem logo”, desejou um outro. “Melhoras pro seu Pai, Paulo, e que ele tenha uma maravilhosa estadia mas que seja rápida”, comentou uma terceira seguidora.