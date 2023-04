Boninho e Tadeu Schmidt brincam de Jogo da Discórdia na final do BBB 23

Paulo Vieira e Dani Calabresa convocam Tadeu Schmidt e Boninho para brincar de Tiro, Porrada e Bomba na grande final do BBB 23

Na noite da grande final do BBB 23, da Globo, a produção do reality show surpreendeu o público ao fazer um Jogo da Discórdia diferente. Sob o comando de Paulo Vieira e Dani Calabresa, o apresentador Tadeu Schmidt e o diretor Boninho entraram na brincadeira do Tiro, Porrada e Bomba, que foi a dinâmica que fez parte de várias noites de discórdia ao longo da temporada.

Os quatro se divertiram ao apontar o que não gostavam um no outro e ainda levaram um tiro de fumaça colorida.

Entre risos e alfinetadas sobre a edição do BBB 23, Paulo Vieira disse que Boninho teria uma mão ruim para escolher o elenco da temporada. Porém, o diretor rebateu ao dizer que é a mesma mão que escolhe a equipe do programa, em uma indireta para a função do humorista. Mesmo assim, eles se divertiram e terminaram o jogo com um banho de piscina.

O Brasil se vingando do Boninho #BBB23pic.twitter.com/yJxDzBWvJx — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 26, 2023

Boninho encontra ex-BBBs nos corredores da Globo

O diretor Boninho esbanjou simpatia nos corredores da Globo na noite desta terça-feira, 25. Ele foi cumprimentar os ex-BBBs que estavam presentes no estúdios para acompanharem a grande final. Entre um abraço e outro, ele até brincou ao invadir um vídeo de farra de Marvvila para os stories do Instagram.

Marvvila estava cantando a música de Domitila com os ex-colegas de confinamento quando Boninho viu e apareceu entrou no meio do grupo. “Olha ele aí, olha ele”, afirmaram eles quando perceberam a chegada do diretor.