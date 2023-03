Padre Marcelo Rossi exibe boa forma ao andar por shopping

Padre Marcelo Rossi ainda protagonizou momento emocionante e chorou em entrevista

O padre Marcelo Rossi foi filmando indo dar autógrafos em seu novo livro em uma livraria do Espírito Santo e o tamanho das costas dele e a boa forma chamaram a atenção da web. Os internautas começaram a brincar com o porte do sacerdote e o apelidaram de 'Marcelo Horse' (cavalo em inglês) e Marcelo Hulk.

Teve ainda quem perguntou a fórmula mágica do porte físico do padre e perguntou se ele estava tomando sheik de proteína. Outros ainda perguntaram qual era o treino de costas dele.

Vale lembrar que seu corpo demonstra uma vitória na batalha contra a depressão, já que em sua época de pior saúde mental, ele estava visivelmente magro.

Neste mesmo dia, na última quinta-feira, 9, cobrindo o lançamento do livro 'Menos é mais', o ES1, da Globo, entrevistou o sacerdote e acabou televisionando uma cena emocionante. Isso porque ele deu um livro para o repórter que o entrevistava, abriu em uma página aleatória e a autografou para que uma mensagem do livro ficasse marcada. O padre pediu que o jornalista desse a sua mãe e relembrou a morte recente de seu pai, há cinco meses.

O repórter João Britto se emocionou porque a mãe havia morrido há sete anos, mas a lembrança ficaria no coração dele. "Muitas vezes somos expostos a sentimentos desconhecidos e ficamos sem compreender o momento pelo qual passamos. Saiba que tudo nos é revelado na força do Espírito Santo. É só confiar no Senhor", dizia o trecho. O padre, o repórter e a apresentadora choraram e a entrevista foi finalizada.

