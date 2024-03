Orlando Caldeira recebe alta hospitalar após acidente no carnaval

Ator da novela Vai na Fé, Orlando Caldeira ficou internado por 20 dias após sofrer um acidente no carnaval

O ator Orlando Caldeira, que interpretou o Anthony Verão na novela Vai na Fé, da Globo, recebeu alta hospitalar. Ele ficou internado por 20 dias em hospitais de Salvador, na Bahia, e do Rio de Janeiro, após sofrer um acidente no Carnaval.

O artista chegou a ficar em coma antes de ser transferido para o Rio de Janeiro. Segundo o colunista Leo Dias, a família informou que o artista estava em mototáxi quando foi atingido por um carro. O caso está em investigação na polícia.

A alta hospitalar foi anunciada pelo amigo dele, Bruno Guimarães, nas redes sociais. “Ele agora seguirá uma nova etapa, com muita fisioterapia e repouso, que o exigirá disciplina e paciência. É hora de se relacionar da melhor forma com o tempo. Nós sabemos que muitas vezes isso é muito desafiador. Por favor, sempre que puderem, mandem recadinho para ele, incentivando-o que permaneça firme”, escreveu.

Jornalista é baleada em tentativa de assalto no carnaval

A jornalista Nathalia Santos, que é conhecida por ter sido comentarista do programa Esquenta!, da Globo, foi baleada no Rio de Janeiro. O momento aconteceu enquanto ela estava saindo da Marquês de Sapucaí na madrugada de segunda-feira, 12, e foi vítima de uma tentativa de assalto.

De acordo com a equipe dela, Nathalia estava com seu marido em um táxi quando o veículo foi alvejado por tiros e um deles atingiu o quadril dela. A jornalista passou por cirurgia e está bem. "Na madrugada do último domingo pra segunda-feira (12), ao retornar do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, Nathalia Santos sofreu juntamente a seu esposo uma tentativa de assalto, os dois estavam dentro de um táxi que foi alvejado por dois tiros, um deles infelizmente atingiu Nathalia no quadril, que precisou passar por cirurgia e no intuito de tranquilizar a todos, informamos que o procedimento foi um sucesso. Nathalia está bem emocionalmente e, fisicamente, ainda com algumas dores — tudo dentro do previsto. Desde já agradecemos a todos pelo apoio e pedimos para que sigam rezando e emanando energias positivas para Nathalia! Em breve traremos novas atualizações", informaram.

Na nota oficial, Nathalia ainda divulgou uma breve declaração sobre o ocorrido. "Tive medo do que poderia acontecer comigo, como mãe, pensamos sempre nos nossos filhos em primeiro lugar mas,

graças a Deus, fui socorrida rapidamente e muito bem acolhida por toda a minha família, amigos e equipe", afirmou.