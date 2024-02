Ator de Vai na Fé, Orlando Caldeira sai do coma após acidente no carnaval

O ator Orlando Caldeira, que atuou em Vai na Fé, teve o seu estado de saúde atualizado por um amigo após sofrer um acidente no carnaval

O ator Orlando Caldeira está internado em um hospital de Salvador, na Bahia, após sofrer um acidente de trânsito no final de semana. Na última quarta-feira, 14, um amigo dele, ator e professor de teatro Bruno Guimarães, revelou novidades sobre o estado de saúde do artista.

Por meio das redes sociais, Bruno contou que Orlando já acordou do coma e foi extubado. “Ele foi extubado agora a tarde e acordou do coma. Ainda está bastante sonolento, mas já apresenta um grau de consciência muito bom para este momento”, disse ele.

E completou: “Queridos, obrigado pelas correntes de orações e enxurradas de energias positivas. Vencemos uma etapa importante, mas ele ainda tem um caminho a ser percorrido até a sua plena recuperação. Por favor, continuemos nessa corrente de amor”.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde do Estado e do site G1, ele sofreu um acidente de trânsito na madrugada do dia 11 de fevereiro, mas os detalhes não foram revelados. A secretaria de saúde apenas informou que ele foi atendido pelos médicos e está recebendo os cuidados necessários.

Vale lembrar que ele ficou nacionalmente conhecido ao interpretar o fofoqueiro Anthony em Vai na Fé no ano de 2023.

Jornalista é baleada em tentativa de assalto no carnaval

A jornalista Nathalia Santos, que é conhecida por ter sido comentarista do programa Esquenta!, da Globo, foi baleada no Rio de Janeiro. O momento aconteceu enquanto ela estava saindo da Marquês de Sapucaí na madrugada de segunda-feira, 12, e foi vítima de uma tentativa de assalto.

De acordo com a equipe dela, Nathalia estava com seu marido em um táxi quando o veículo foi alvejado por tiros e um deles atingiu o quadril dela. A jornalista passou por cirurgia e está bem. "Na madrugada do último domingo pra segunda-feira (12), ao retornar do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, Nathalia Santos sofreu juntamente a seu esposo uma tentativa de assalto, os dois estavam dentro de um táxi que foi alvejado por dois tiros, um deles infelizmente atingiu Nathalia no quadril, que precisou passar por cirurgia e no intuito de tranquilizar a todos, informamos que o procedimento foi um sucesso. Nathalia está bem emocionalmente e, fisicamente, ainda com algumas dores — tudo dentro do previsto. Desde já agradecemos a todos pelo apoio e pedimos para que sigam rezando e emanando energias positivas para Nathalia! Em breve traremos novas atualizações", informaram.

Na nota oficial, Nathalia ainda divulgou uma breve declaração sobre o ocorrido. "Tive medo do que poderia acontecer comigo, como mãe, pensamos sempre nos nossos filhos em primeiro lugar mas,

graças a Deus, fui socorrida rapidamente e muito bem acolhida por toda a minha família, amigos e equipe", afirmou.