Orlando Caldeira aparece pela primeira vez após acidente no Carnaval

Após ficar internado por algumas semanas por causa de acidente de moto em Salvador, Orlando Caldeira reaparece em vídeo e fala da recuperação

O ator Orlando Caldeira, que interpretou o Anthony Verão na novela Vai na Fé, da Globo, reapareceu nas redes sociais nesta quinta-feira, 7, após ter ficado internado por cerca de 20 dias. O artista já recebeu alta hospitalar depois de ter sofrido um acidente de moto durante o Carnaval de Salvador, na Bahia.

No Rio de Janeiro, ele gravou um vídeo para mostrar que está bem e celebrar o seu aniversário de 39 anos de vida. Ele falou sobre sua recuperação e agradeceu por todo o apoio que recebeu dos amigos e familiares durante o período desafiador.

"Hoje eu completo 39 anos, e eu poderia não ter completado. Dia 10 de fevereiro eu sofri um p*ta acidente de carro, e não dividi um terço com vocês do que aconteceu. Minha mãe foi muito forte, quem cuida de mim no plano espiritual foi mais forte ainda, porque não deixou nada de ruim ia acontecer comigo. Eu tive os melhores amigos do mundo, as pessoas estavam presentes comigo no hospital lá em Salvador. Muitas pessoas pararam a vida para estar ali comigo, muitas pessoas foram muito presentes on-line, da forma que deu, e muitas pessoas foram muito presentes aqui no Rio de Janeiro. Isso que me deu força para eu melhorar. Cada melhora que eu tinha, eu tinha pensamentos naquelas pessoas. Isso me deu outro sentido para ver a vida", disse ele.

E completou: "É meu aniversário, mas eu quero comemorar com vocês a vida. É um papo superclichê. A gente tem que comemorar a vida nas pequenas coisas. É claro, tem que correr atrás por fora também, mas as pessoas são o tesouro do mundo. Feliz aniversário para nós".

Na legenda, ele disse: "Feliz aniversário pra mim! Ufa! Agora tenho dois nascimentos. Queria fazer uma festa hoje, mas preciso descansar. Obrigado a todos que não saíram do meu lado e que guardarei para sempre no coração".

Segundo o colunista Leo Dias, a família informou que o artista estava em mototáxi quando foi atingido por um carro. O caso está em investigação na polícia.

Jornalista é baleada em tentativa de assalto no carnaval

A jornalista Nathalia Santos, que é conhecida por ter sido comentarista do programa Esquenta!, da Globo, foi baleada no Rio de Janeiro. O momento aconteceu enquanto ela estava saindo da Marquês de Sapucaí na madrugada de segunda-feira, 12, e foi vítima de uma tentativa de assalto.

De acordo com a equipe dela, Nathalia estava com seu marido em um táxi quando o veículo foi alvejado por tiros e um deles atingiu o quadril dela. A jornalista passou por cirurgia e está bem. "Na madrugada do último domingo pra segunda-feira (12), ao retornar do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, Nathalia Santos sofreu juntamente a seu esposo uma tentativa de assalto, os dois estavam dentro de um táxi que foi alvejado por dois tiros, um deles infelizmente atingiu Nathalia no quadril, que precisou passar por cirurgia e no intuito de tranquilizar a todos, informamos que o procedimento foi um sucesso. Nathalia está bem emocionalmente e, fisicamente, ainda com algumas dores — tudo dentro do previsto. Desde já agradecemos a todos pelo apoio e pedimos para que sigam rezando e emanando energias positivas para Nathalia! Em breve traremos novas atualizações", informaram.

Na nota oficial, Nathalia ainda divulgou uma breve declaração sobre o ocorrido. "Tive medo do que poderia acontecer comigo, como mãe, pensamos sempre nos nossos filhos em primeiro lugar mas,

graças a Deus, fui socorrida rapidamente e muito bem acolhida por toda a minha família, amigos e equipe", afirmou.