O que aconteceu? Daniella Cicarelli surge no hospital com o olho roxo

Daniella Cicarelli preocupou após aparecer com o olho roxo em hospital; apresentadora contou que se recupera de um procedimento cirúrgico

Na última segunda-feira, 11, a ex-modelo e apresentadora Daniella Cicarelli deu um susto em seus seguidores nas redes sociais após aparecer no hospital com um olho roxo. Apesar de gerar preocupação, ela logo tranquilizou ao revelar que a mancha faz parte do processo de recuperação de um procedimento cirúrgico oftalmológico.

Através do stories no Instagram, Daniella tranquilizou ao revelar detalhes sobre seu quadro: “Aparecendo por aqui para mostrar o look do dia que é: panda”, ela brincou com o roxo e explicou o motivo da cirurgia: "Estou aqui no hospital, acabei de tirar, eu tinha uma bolinha aqui no cílios, muito pequena, quase imperceptível”, revelou.

“Estava enrolando para tirar e decidi tirar hoje. Acabei de tirar a anestesia local, já estou ficando com o olho roxo. Ai meu Deus! Próximos dias de panda”, disse a apresentadora, que já recebeu alta e se recupera do procedimento minimamente invasivo em casa com o apoio de seu marido, o empresário Guilherme Menge.

Daniella Cicarelli passou por procedimento oftalmológico - Reprodução/Instagram

Nesta terça-feira, 12, a comunicadora apareceu novamente na sala de casa usando um óculos escuro: “Daniella, você vai passar o dia inteiro de óculos?”, ela brincou novamente ao tirar o acessório para mostrar o roxo: “Não tive coragem de maquiar, passar corretivo, porque ainda está com um ponto”, disse a a apresentadora.

Daniella Cicarelli detalha recuperação de procedimento oftalmológico - Reprodução/Instagram

Por fim, a ex-modelo, que é adepta de uma rotina de exercícios intensos e já chocou com seu tanquinho extramamente definido, contou que precisará passar três dias longe da academia para poder se recuperar plenamente da microcirurgia: “É o que temos para hoje, panda style”, ela finalizou a sequência de vídeos sobre o procedimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Cicarelli (@daniellacicarelli)

Quem é o marido de Daniella Cicarelli?

No mês passado, a apresentadora Daniella Cicarelli encantou ao dividir alguns cliques em suas redes sociais de sua intimidade com o marido. Discreta com sua vida pessoal e seu casamento, a famosa postou registros da viagem que fez com o empresário Guilherme Menge na Itália, com quem oficializou a união em uma cerimônia intimista em 2019.

Além de dividir as fotos, eles trocaram declarações de amor. Vale mencionar que do casamento atual, Daniella Cicarelli não tem filhos. Ela é mãe de uma garota, Ana Beatriz, de 10 anos, fruto do casamento anterior da modelo com Frederico Schiliró. Desde 2018, a famosa divide a vida com o empresário; confira os registros da viagem de Daniella Cicarelli e Guilherme Menge.