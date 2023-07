Trincada! Daniella Cicarelli choca com tanquinho extremo: 'Musa'

Sem dietas, Daniella Cicarelli choca ao exibir barriga extremamente sarada; veja

A apresentadora Daniella Cicarelli impressionou ao compartilhar novas fotos de sua viagem por St. Barths, no Caribe, com o marido. Nesta segunda-feira, 17, a famosa mostrou mais um dia na praia com o amado, o empresário Guilherme Menge, com quem não tem filhos, e chamou a atenção com seu físico sarado.

Usando um biquíni de modelo fininho e com estampa de estrela, a modelo, de 44 anos, esbanjou suas curvas saradas e chocou com sua barriga muito definida. Dona de uma tanquinho desenhado, Daniella, que não faz dietas e come vários doces por dia, deixou os seguidores perplexos.

"Eu só queria ter sua barriga", disseram. "E ainda falam que corrida faz cair", observaram outros que a corredora tem um físico torneado. "Musa", elogiaram outros a artista que ficou famosa nos anos 2000 ao iniciar como apresentadora na MTV Brasil.

Em sua rede social, a modelo compartilha sua rotina de exercícios. Daniella Cicarelli não abre mão nem nas viagens de treinar. Ela faz bike, corrida e nada também. A alimentação é livre, ela deixa claro que come o que tem vontade e que tem até doces espalhados pelo seu closet.

Recentemente, a filha de Daniella Cicarelli fez uma rara aparição na rede social dela. A garota, de 10 anos, é fruto do casamento anterior da modelo com Frederico Schiliró. Desde 2018, a famosa está com Guilherme Menge.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Cicarelli (@daniellacicarelli)

Leia também:Com o marido, Daniella Cicarelli curte praia paradisíaca e esbanja beleza

Daniella Cicarelli enfrenta perrengue no México: 'Fiquei com medo'

A apresentadora Daniella Cicarelli revelou que passou por um susto durante sua viagem para o México. Ela contou que foi acordada de madrugada com alerta de terremoto.

“Ontem eu dormi o dia inteiro no avião, depois eu dormi a noite inteira com uma interrupção. Às três horas da manhã aqui tocou o alarme de terremoto. Todo mundo saiu do quarto. Aqui tem bastante terremoto. Não dá nem para explicar o medo que eu fiquei”, disse ela.

Apesar do susto, Daniella contou que nada aconteceu. “Eu rezei, rezei, rezei e deu tudo certo. Graças a Deus. Fiquei com medo e rezei”, disse ela.