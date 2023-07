O que aconteceu com o filho de Bel Kutner? Neto de Paulo José tem síndrome rara

Bel Kutner emocionou os fãs ao compartilhar cliques de Davi, seu filho, nesta semana

Sucesso em diversas novelas da Globo, a atriz Bel Kutner (53) emocionou seus seguidores ao compartilhar uma foto de seu filho, Davi Mondego (17). O neto de Paulo José (1937-2021) tem uma síndrome rara e costuma aparecer poucas vezes em público.

O filho de Bel Kutner tem esclerose tuberosa e também foi diagnosticado com autismo . A síndrome é uma doença rara, ainda pouco conhecida e com um diagnóstico difícil. Segundo informações da rede D'Or São Luís de medicina, a condição provoca tumores fatais e pode afetar diversos órgãos do corpo.

Podem ser atingidos órgãos como cérebro, coração, olhos, rins, pele e até mesmo os pulmões. Além disso, os sintomas da doença podem variar de acordo com o grau da doença e do órgão que está sendo acometido.

Os pacientes podem apresentar lesões em diversas regiões do corpo e os sintomas podem se manifestar em forma de deficiência mental, epilepsia, erupção facial e hidrocefalia secundária. A doença ainda não tem cura, e o tratamento é feito para aliviar os sintomas.

Davi é fruto do relacionamento de Bel Kutner com o músico Fabio Mondego, ex-integrante da banda de Lulu Santos. Os dois foram casados por seis anos, entre 2002 e 2008. Hoje o artista é casado com Ana Gerundo e tem mais um filho, Tom Mondego.

O filho da atriz irá completar 18 anos em setembro e, recentemente, ela contou as mudanças que tem visto em seu comportamento. "O Davi é muito retraído, quieto. E ficou ainda mais antissocial desde que entrou na adolescência. Só quer ficar nos games o tempo todo."

"Se estamos assistindo à novela juntos e alguém chora em cena, Davi não gosta, quer que mude para um ‘programa de comidinha' ou de obra", completou ela, em entrevista ao jornal Extra. Agora longe das novelas, o último papel de Bel Kutner foi em Travessia.

CONFIRA A FOTO DE DAVI, FILHO DE BEL KUTNER: