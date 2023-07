A vitória e a garra de Bel Kutner ao criar o filho Davi, neto de Paulo José

Filho de Bel Kutner está prestes a comemorar 18 anos; conheça Davi

Muito querida pelo público, a atriz Bel Kutner encantou os seguidores ao compartilhar um clique raríssimo de seu filho, Davi. A foto gerou muita repercussão e uma onda de carinho. Isso porque o rapaz é discreto e costuma aparecer pouco em público.

O adolescente, que vai completar seu aniversário de 18 anos em setembro, foi diagnosticado com esclerose tuberosa e autismo ainda criança. Ele é fruto do relacionamento da atriz com o músico Fábio Mondego.

Ele nasceu em uma família de grandes artistas - Bel Kutner é filha do grande Paulo José, que morreu em 2021 após uma série de problemas de saúde. Recentemente, ela inclusive detalhes das mudanças que tem sentido durante a chegada à vida adulta.

"O Davi é muito retraído, quieto. E ficou ainda mais antissocial desde que entrou na adolescência. Só quer ficar nos games o tempo todo. Se estamos assistindo à novela juntos e alguém chora em cena, Davi não gosta, quer que mude para um ‘programa de comidinha ou de obra", disse ela ao 'Extra'.

Na conversa, a atriz também contou que conversou com o rapaz sobre a perda do avô, o ator Paulo José, com maturidade. Ela disse que há um diálogo sincero em casa. "Meu filho já não estava indo mais à casa do avô rotineiramente, mas entendeu que alguma coisa aconteceu, ficou a ausência. Eu sou judia, mas não fico falando pra ele sobre Velho Testamento, nem que depois da morte tudo acabou. Também não uso metáforas como “foi pro Céu” ou “virou estrelinha”. Ninguém tem certeza do que vem depois", afirmou ela também ao jornal.

Bel Kutner está com 53 anos. Filha de Paulo José com a também atriz Dina Sfat, ela fez dezenas de novelas de sucesso na Globo. Seu último papel foi inclusive na novela Travessia, exibida pela Globo até o início deste ano.

