O que aconteceu com Elton John? Cantor foi hospitalizado após acidente doméstico

No último domingo, 27, o cantor Elton John precisou ser levado às pressas para o hospital e passou a noite internado em observação. O artista de 76 anos sofreu uma queda em casa, na cidade de Nice, na França e informou sobre o acidente ao site BBC News.

Segundo sua assessoria, Elton foi levado ao departamento de ortopedia do centro hospitalar Princess Grace, em Mônaco, país próximo de onde o cantor reside. Lá o artista foi internado e tratado de ferimentos leves, permanecendo no hospital pela madrugada de segunda-feira, 28.

O informante do famoso afirmou que o artista escorregou em sua casa no sul da França e foi levado ao hospital como medida de precaução. No entanto, tudo está bem com o autor do hit Rocketman, de 1972. "Depois de exames de check-ups, ele foi imediatamente liberado nesta manhã e agora está de volta em casa e com boa saúde", disse a nota.

Elton John estava curtindo suas férias com o marido, David Furnish, e seus dois filhos, Zachary e Elijah. Recentemente, o cantor terminou a turnê Farewell Yellow Brick Road, iniciada em 2018. No total, foram realizados 328 shows e se tornou a turnê de maior bilheteria de todos os tempos.

Em dezembro de 2022, Elton John anunciou que estava saindo do Twitter. O cantor, que tinha um milhão de seguidores na época, culpou as políticas implementadas na rede social como motivo para sua saída.

“Toda minha vida eu tentei usar minha música para unir as pessoas. Me entristece ver como a desinformação está sendo usada para dividir nosso mundo”, começou escrevendo o artista na rede social.“Eu decidi não usar mais o Twitter, devido a sua recente mudança na política que permitirá a desinformação florescer sem checagem”.

Além de Elton John, outras diversas celebridades deixaram de usar o Twitter. Entre elas estão a modelo Gigi Haddid e a criadora das séries Grey's Anatomy e Bridgerton, Shonda Rhimes.

