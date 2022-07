Nos Estados Unidos, Ivete Sangalo mostra treino pesado e dispara: ''Parar para quê?''

A cantora Ivete Sangalo publicou um vídeo do seu treino e chamou a atenção dos fãs

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 13h32

Ivete Sangalo (50) atualizou as suas redes sociais com mais um dos seus treinos de academia e esbanjou o corpaço. Em Orlando, nos Estados, a cantora vai cumprir a sua agenda de shows e está aproveitando a ida para curtir dias de descanso com a família.

No vídeo, a artista aparece na academia durante uma sessão de exercícios físicos ao som da sua nova música, Moral. "Para pra quê! Bamuxxxxx zamuris", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs e amigos de Veveta lotaram os comentários. "Vamo Mainha!!! Simbora mete bronca", disparou Dani Calabresa; "Musa fitness amo", "A mamãe tá on", "A mais maravilhosa", disseram os internautas.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE IVETE SANGALO