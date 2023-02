No hospital, Preta Gil relata sessão de quimioterapia: “Cura entrando”

Preta Gil atualizou os fãs sobre seu tratamento contra um câncer de intestino

Preta Gil (48) usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 28, para tranquilizar seus fãs. A cantora, que ficou de fora do Carnaval deste ano com seu tradicional 'Bloco da Preta', justamente para focar em sua melhora, passou por uma nova sessão de quimioterapia e registrou o avanço do tratamento contra um câncer de intestino com muito otimismo.

Em um clique direto do hospital, a filha de Gilberto Gil (80) surgiu toda produzida usando um colar de miçangas e roupas coloridas, para relatar sua preparação antes de iniciar mais um dia na luta contra o câncer: “Banho, cabelo lavado, secado, makezinha pra dar um up e a Cura entrando!”, escreveu sobre a sessão de quimioterapia.

Preta Gil na quimioterapia - Reprodução/Instagram

Na cama, Preta também mostrou que recebe o apoio do marido, o jogador de basquete e personal trainer, RodrigoGodoy (34), durante todo o tratamento: “Ele trabalha aqui do meu ladinho”, escreveu em um vídeo dando zoom no amado, que estava deitado em um sofá no quarto do hospital trabalhando com um notebook.

Rodrigo Godoy acompanha Preta Gil na quimioterapia - Reprodução/Instagram

Preta Gil ganha homenagem de Carolina Dieckmann após Carnaval

Carolina Dieckmann (44) e Preta Gil são amigas de longa data! Na última segunda-feira, 27, a loira aproveitou o pós-carnaval para homenagear a amiga, que precisou de um hiato na folia deste ano para focar em seu tratamento contra o câncer.

"Todo dia é dia de te emanar AMOR, mas ultimamente têm sido mais, e todos os momentos que você vem no meu pensamento, eu peço que os anjos levem o meu amor até aí, como se fosse uma carta, um beijo, ou abraço, ou tudo isso junto… mas o fato é que sinto que tudo isso que eu venho reverberando, nasceu em VOCÊ, desse SEU jeito de SER… ser amor”, se declarou para a amiga com um clique abraçando Preta durante uma festa.