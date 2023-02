Carolina Dieckmann presta homenagem à Preta Gil em tratamento contra câncer

Atriz Carolina Dieckmann faz questão de relembrar amizade com cantora Preta Gil em suas redes sociais

A atriz Carolina Dieckmann (44) usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 27, para homenagear a amiga de longa data, a cantora Preta Gil (48). A famosa usou a publicação para falar sobre sua relação com a colega, que está fazendo tratamento contra um câncer.

“Todo dia é dia de te emanar amor, mas ultimamente tem sido mais. E todos os momentos que você vem no meu pensamento, eu peço que os anjos levem o meu amor até aí, como se fosse uma carta, um beijo, abraço ou tudo isso junto”, começou a atriz, em uma publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Mas o fato é que sinto que tudo isso que eu venho reverberando, nasceu em você, desse seu jeito de ser, ser amor”, completou Carolina, usando uma foto onde aparece ao lado de Preta e da sobrinha da artista, Flor Gil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)



Preta Gil grava novo vídeo para atualizar o seu estado de saúde

Preta Gil deixou seus fãs emocionados na tarde desta sexta-feira, 17. Na véspera do Carnaval, a cantora agradeceu o apoio de seus admiradores e a compreensão dos patrocinadores após cancelar seu bloco por conta da luta contra o câncer de intestino, diagnosticado no início deste ano.

“Oi amores. Fiquei devendo o vídeo para vocês na semana passada porque eu fiquei realmente mais baqueada no segundo ciclo de quimioterapia. Mas agora, eu acabei de fazer o terceiro ciclo e estou me sentindo bem melhor. Eu vim aqui para falar com vocês sobre Carnaval, não tem como a gente fugir desse tema”, deu início ao relato esbanjando gratidão.

A cantora se emocionou ao falar dos planos para o próximo carnaval: "Já quero começar agradecendo a todos os meus patrocinadores pela compreensão com esse adiamento, foi um adiamento por questões de força maior, mas eu tenho certeza …”