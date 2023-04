Neta do presidente Lula é internada após crises de epilepsia: 'Não foi tão fácil'

Neta do presidente Lula, Bia Lula sofre três crises de epilepsia no mesmo dia e se interna para fazer exames

A jovem Bia Lula, neta mais velha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, surpreendeu ao revelar que foi internada para realizar exames após ter crises de epilepsia no mesmo dia. Ela contou que sofre com a condição desde a infância, mas que a frequência das crises a pegou de surpresa.

"A maioria de vocês já me viu falando algo sobre epilepsia, nunca nada muito profundo, mas sempre que tenho crise falo de leve. Dessa vez não consegui falar muito pois não foi só 1 crise, tive umas 3 crises epiléticas seguidas, no mesmo dia, e só tô voltando de fato a minha consciência agora, quinta-feira à noite, e minhas crises foram na segunda", disse ela nas redes sociais.

E completou: "Dessa vez não foi tão fácil e nem tirei tão de letra, muitas coisas passam na cabeça pós crise, principalmente quando acontece mais de uma em um dia, e também quando o intervalo é menor do que um mês. E é o que tem acontecido nos últimos seis meses. Não tenho conseguido ficar um mês que seja sem ter crises. E isso me destrói".

Então, ela fez um desabafo sobre as crises. "Tenho crises desde os 11/12 anos de idade, mas por um certo período elas diminuíram a intensidade, cheguei a ficar alguns anos sem ter nada. Mas quando eu menos esperava, elas voltaram com tudo, e a mim, só restou saber viver e lidar com elas. A cabeça fica a mil, mesmo sabendo que preciso descansar, não é fácil ter essa doença, não é fácil ver o olhar de desespero da sua filha de seis anos quando você acorda de uma crise perguntando ‘está melhor mamãe?!’, o olhar disfarçado do marido de desespero, aflição… Definitivamente não é fácil. Peço todas as noites para que a cura chegue até mim, e eu sei que um dia ela vai chegar!", contou.

Bia é filha de Lurian, filha mais velha de Lula.

Neta de Lula se casou no final de 2022

Em 2 de dezembro de 2022, a jovem Bia Lula, neta mais velha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se casou comFelippe Miranda. De acordo com o jornal Extra, a cerimônia de casamento foi intimista e aconteceu em Maricá, no Rio de Janeiro, com a presença de amigos íntimos e familiares.

"Oficializamos hoje o que para nós já estava oficializado. Há 8 anos nos juntamos, começamos nossa história e fomos escrevendo cada página dela, com toda dificuldade e todas as conquistas que esse tempo nos trouxe. Sabemos que a vida à dois não é fácil, mas, no nosso caso pelo menos, cada minuto compartilhado vale a pena", disse ela.

E completou: "Brigamos, erramos, nos desculpamos, damos gargalhadas juntos, nos abraçamos, nos amamos, e criamos a nossa melhor conquista até hoje que é nossa filha, Analua. Estou mais do que pronta para viver o resto da minha vida com você, que me cuida, me ama, me suporta, me abraça, me acalma, me da o colo que eu preciso as vezes. Te amo hoje, amanhã e sempre, marido!".