Namorado de Mel Maia, Mc Daniel faz desabafo preocupante

Durante show, Mc Daniel pediu que fãs orassem por ele e disse que "não quer ir embora"

O artista Mc Daniel aparentou não estar muito bem em seu último show em São Paulo, no final de semana. Isso porque ele fez um desabafo preocupante envolvendo sua saúde mental.

Sem dar detalhes sobre o que estava passando, ele afirmou em cima do palco: "Orem por mim, pela minha vida, se vocês sentirem no coração. Eu não quero ir embora. Eu sou feliz com a vida que eu tenho, eu sou feliz com fãs que eu tenho que gostam de mim, eu sou feliz com a equipe que eu tenho que gosta de mim".

Com os olhos cheios de lágrimas, ele concluiu: "Vamos viver o dia de hoje como se fosse o último, mas com consciência e responsabilidade, com sabedoria, com amor, com carinho, com respeito e com fidelidade".

Recentemente ele desabafou com o jornalista Leo Dias sobre sua saúde mental diante de tantas polêmicas envolvendo seu nome após assumir namoro com a atriz Mel Maia. "Eu estava muito mal. A internet está me fazendo muito mal, mano. Muitos ataques e eu não estou sabendo lindar. Ter que lidar com família, shows, fãs, dinheiro […]. Não é fácil", contou.

Veja vídeo: