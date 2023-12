Namorada de Caio Castro fica quatro dias internada em hospital: ‘Não sabia’

Namorada de Caio Castro, Daiane de Paula surpreende ao revelar o motivo de sua internação em um hospital: ‘Achava que era dor de treino’

A dançarina Daiane de Paula, que é a namorada do ator Caio Castro, contou que teve um susto com sua saúde nos últimos dias. Ela precisou ser internada após ter dor e febre de quase 40 graus, o que a fez ficar quatro dias no hospital. Agora, depois de receber alta hospitalar, a artista revelou o que aconteceu.

Daiane contou que teve uma infecção urinária que chegou até o rim e ela precisou ficar em observação no hospital enquanto se recuperava . "Mulherada, vim aqui só para deixar um recado para vocês, que eu quase cantei para subir. Tive infecção de urina e eu não sabia que era infecção de urina. Por quê? Desde sempre tive muita muita dor na lombar do lado esquerdo, só que eu nunca vinculei essa dor com uma infecção nem nada. Eu achava que era dor de treino e eu deixava. 'Depois eu vou ver isso', 'depois vou ver isso' e tal, voltando de viagem, febre de 39 graus. Tive que correr pro hospital, fiquei internada quatro dias!", disse ela nos stories do Instagram.

Então, ela completou: "Descobri que essa infecção, como eu não cuidei, ela foi para o rim, então eu fiquei quatro dias tomando antibiótico na veia, estou me cuidando à base de água ainda. Eles me liberaram, então assim, tive alta, mas ainda estou me cuidando em casa com antibióticos. Se Deus quiser está tudo certo, mas assim, gente, se cuidem".

Por fim, Daiane contou que decidiu só revelar a internação publicamente após ter alta. "Quando fico doente, eu não conto pra ninguém. Minha mãe eu vou ter que ligar para ela agora, que eu também não contei para ela nem pro meu pai. Contei pra minha irmã e para pouquíssimos amigos. Um beijo para vocês e aos meus amigos, que me apoiaram por mensagem e para quem foi lá me visitar, para quem dormiu comigo", afirmou.

O relacionamento de Caio Castro e Daiane de Paula

Assumidos publicamente desde março de 2022, Caio Castro e Daiane de Paula mantém um relacionamento discreto, sem compartilhar detalhes nas redes sociais. Os dois começaram a levantar suspeitas de um affair logo após o término do ator com a ex-BBB e atriz Grazi Massafera. Porém, o romance só veio a público quando eles surgiram aos beijos em um festival de música.

Desde então, eles não deixaram de expressar seu romance publicamente através das redes sociais. Juntos, os dois viajam o mundo e sempre estão grudadinhos. Daiane, que é ex-dançarina e repórter de Faustão, tanto na Globo quanto na Band, revelou ao apresentador os detalhes de como conheceu seu amado.

"[Nos conhecemos] Como todo mundo vem se conhecendo. Adivinha por onde? Rede social, Instagram, direct. A gente têm vários amigos em comum, já fomos em várias festas e nunca nos encontramos", disse a repórter, que recebeu uma mensagem nas redes e decidiu dar uma chance ao ator.