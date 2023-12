Caio Castro renova o visual e se despede da barba volumosa

Caio Castro aparece de cavanhaque e bigode ao renovar o visual e brinca: “6kg de barba se foram”

O ator Caio Castro está com novo visual! Nesta terça-feira, 5, ele mostrou o resultado de sua ida ao barbeiro e os fãs aprovaram o novo look do galã.

O artista se despediu da barba volumosa que usava nos últimos tempos e aderiu ao visual com cavanhaque e bigode. Na legenda, ele brincou: “6kg de barba se foram”.

Então, a namorada dele, Daiane de Paula, reagiu à mudança. “Entra na minha casa… Entra na minha vida”, brincou ela. Assim, os fãs também elogiaram a beleza do rapaz. “Um gato”, disse um seguidor. “Fica lindo de qualquer forma”, afirmou outro. “Pegou toda a beleza para ele…”, escreveu mais um.

O relacionamento de Caio Castro e Daiane de Paula

Assumidos publicamente desde março de 2022, Caio Castro e Daiane de Paula mantém um relacionamento discreto, sem compartilhar detalhes nas redes sociais. Os dois começaram a levantar suspeitas de um affair logo após o término do ator com a ex-BBB e atriz Grazi Massafera. Porém, o romance só veio a público quando eles surgiram aos beijos em um festival de música.

Desde então, eles não deixaram de expressar seu romance publicamente através das redes sociais. Juntos, os dois viajam o mundo e sempre estão grudadinhos. Daiane, que é ex-dançarina e repórter de Faustão, tanto na Globo quanto na Band, revelou ao apresentador os detalhes de como conheceu seu amado.

"[Nos conhecemos] Como todo mundo vem se conhecendo. Adivinha por onde? Rede social, Instagram, direct. A gente têm vários amigos em comum, já fomos em várias festas e nunca nos encontramos", disse a repórter, que recebeu uma mensagem nas redes e decidiu dar uma chance ao ator.