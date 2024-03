Mulher de Renato Machado fala sobre a internação dele

Esposa do jornalista Renato Machado se pronuncia após ele ter sido internado em um hospital no Rio de Janeiro

Esposa do jornalista Renato Machado, Monica contou que o marido deverá passar o final de semana hospitalizado. Ele foi internado em um hospital no Rio de Janeiro e contou que está realizando exames.

Com a repercussão do assunto, a esposa dele se pronunciou. “Renato está passando por exames, está estável e super tranquilo. Vamos passar o fim de semana hospital e devemos voltar para casa na segunda-feira”, disse ela ao site Gshow.

Mais cedo, Renato Machado, de 81 anos, fez um post no Instagram para tranquilizar os fãs. “Aos amigos e familiares, venho comunicar que, sim, estou internado, mas estou bem! Estou no hospital sim, mas apenas passando por exames. Está tudo sob controle e, assim que possível, volto aqui para dar notícias”, afirmou ele nos stories do Instagram.

De acordo com o site UOL, ele está no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Clínica São Vicente. Porém, isso não foi confirmado pelo jornalista em seu post.

Vale lembrar que Renato Machado trabalhou por 40 anos na Globo e deixou a emissora em 2021. Em sua carreira no canal, ele foi correspondente internacional e apresentou o Bom Dia Brasil.

