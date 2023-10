Mulher de Bruce Willis abre o coração e confessa que 'surtou' ao pesquisar doença de ator

Desde que foi diagnosticado com demência frontotemporal, Bruce Willis está sob os cuidados da esposa

Emma Heming, mulher do astro de Hollywood Bruce Willis, confessou que 'surtou' ao pesquisar na internet os sintomas de demência frontotemporal, doença em que foi diagnosticado em 2022. Heming relembrou o caso no episódio de domingo de sua série "Make Time To Connect" no YouTube.

"Eu não sabia para onde ir, o que procurar, pesquisava as coisas e estava me assustando", disse aos telespectadores. Emma ainda disse que os cuidadores que a ajudam a cuidar de Willis, de 68 anos, têm sido uma fonte de apoio para ela ao longo do tratamento.

Em entrevista à apresentadora Hoda Kotb, a modelo ressaltou que ainda passa por um processo de aprendizagem sobre a doença. "É difícil saber. O que estou aprendendo é que a demência é difícil. É difícil para a pessoa diagnosticada. É difícil para a família. E isso não é diferente para o Bruce, para mim e para as nossas meninas. Quando dizem que é uma 'doença da família', é mesmo".

Recentemente, a modelo admitiu que a doença de Bruce Willis não tem cura, nem tratamento específico. Em um vídeo no Instagram, esclareceu algumas dúvidas sobre a demência frontotemporal.

"FTD é a abreviação de demência ou degeneração frontotemporal. Ela afeta os lobos frontal e temporal do cérebro. Hoje, não há cura ou tratamento único para esta doença", pontuou na publicação.

O astro de ‘Duro de Matar’ é pai duas meninas fruto de seu atual casamento com a modelo, Emma Heming, Mabel, 10 anos, e Evelyn de 7 anos, do De casamento anterior, Bruce também divide de Rumer, de 34 anos, e Scout, de 31 anos e Tallulah, de 29 anos com a estrela de ‘Ghost’, Demi Moore.

Em entrevista recente, Tallulah falou sobre a evolução da doença do pai: “Ele ainda sabe quem eu sou e se ilumina quando entro na sala", revelou e ainda explicou: "Ele pode sempre saber quem eu sou, mais ou menos um dia ruim ocasional”.

O que é demência frontotemporal?

Conhecida também pela sigla DFT, a demência frontotemporal é um grupo de distúrbios que atingem uma região específica do cérebro chamada lobos frontais do cérebro, ou seja, atrás da testa.

O distúrbio acaba provocando alterações na personalidade, comportamento e também geram dificuldade de compreender e produzir fala. Ela é uma das principais doenças neurodegenerativas e podem piorar com o passar do tempo. Normalmente elas atingem pessoas a partir dos 45 anos.